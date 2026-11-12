Specialiștii atrag atenția că numai șase din 100.000 pot risca asta, dar le recomandă utilizatorilor să fie foarte atenți la orice modificare la nivelul ochilor. Agenția Europeană a Medicamentului avertizase despre acest lucru încă din vara anului trecut.

Neuropatia optică ischemică anterioară non-arteritică, pe scurt NAION, este o afecțiune oculară gravă în care circulația sângelui către nervul optic este redusă și acesta se umflă. Pacienții nu au dureri, iar afecțiunea este ireversibilă.

Dr. Tamara Tiu, specialist neuro-oftalmologie: „Apare dimineața la trezire, când persoana afectată observă că e vedere mai încețoșată, nu vede în partea de sus sau în partea de jos. NAION apare la persoanele diabetice, supraponderale, care au și sindrom de apnee în somn, la persoanele hipertensive, iar agonistul echilibrează acești factori de risc. Adică, pe de-o parte, poate crește puțin riscul, dar, pe de altă parte, există beneficii pe termen lung foarte mari din administrarea cu rigurozitate la persoanele care chiar au indicația acestui medicament.”

Specialiștii americani estimează trei cazuri de NAION la 100.000 de persoane în populația generală, față de 6 la 100.000 în rândul celor tratați cu medicamente GLP-1.

Tocmai de aceea, FDA a informat producătorii medicamentelor populare pentru scăderea în greutate că trebuie să adauge avertismente în prospecte cu privire la afecțiunea oftalmologică.

Într-un comunicat pentru Știrile PRO TV, reprezentanții Novo Nordisk, cei care produc mai multe medicamente pentru scăderea în greutate, spun că: „datele disponibile nu stabilesc o relație de cauzalitate. Compania își menține încrederea în raportul beneficiu-risc al medicamentelor sale din clasa GLP-1 și monitorizează în permanență profilul de siguranță al medicamentelor pe care le produce.”

Și compania Eli Lilly, un alt producător al unor astfel de tratamente, spune tot într-un răspuns pentru Știrile PRO TV că siguranța pacienților este prioritară, că anunțul FDA privind siguranța vizează toate medicamentele din clasa agoniștilor GLP-1 și că evaluează cu atenție această actualizare.

Dr. Joseph Rizzo, Mass General Brigham: „Există o asociere pe care mulți o consideră reală, iar FDA a considerat că dovezile sunt suficient de importante pentru a emite acest avertisment. Dar asta nu înseamnă că nu ar trebui să luați medicamentul.”

Încă din vara anului trecut, Agenția Europeană a Medicamentului a recomandat avertismente în prospectele medicamentelor cu semaglutidă și a vorbit de o dublare a riscului apariției afecțiunii oculare la pacienții cu diabet de tip 2. În cazul pierderii bruște a vederii, spun experții de la EMA, pacienții trebuie să solicite urgent ajutor medical, iar dacă diagnosticul se confirmă, trebuie să întrerupă tratamentul.

La nivel mondial, milioane de oameni au slăbit cu ajutorul tratamentelor inovatoare, la recomandarea medicilor.