„Oricând ai o sarcină grea de dus, orice sprijin pe care îl primeşti de la parteneri din altă parte este binevenit”, afirmă Ilie Bolojan, întrebat dacă şi-ar fi dorit mai multă susţinere din partea şefului statului.

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat, în conferinţa de presă de luni seară, în care a prezentat bilanţul Guvernului pe care l-a condus, dacă majorarea TVA a reprezentat un motiv de fisură în relaţia pe care o are cu preşedintele Nicuşor Dan şi dacă şeful statului l-ar fi putut sprijini mai mult în perioada în care a condus Guvernul, scrie News.ro.

"Toţi oamenii de decizie din România au ştiut de necesitatea de a majora taxa pe valoarea adăugată", a răspuns Ilie Bolojan.

El a vorbit despre colaborarea sa cu preşedintele Nicuşor Dan ca fiind una "instituţională".

"În ceea ce priveşte activitatea Guvernului, aici fiecare dintre noi are o responsabilitate, inclusiv eu, ca premier, pe care atunci când am acceptat-o ştiam care sunt dificultăţile şi trebuia să o onorăm, dar în mod evident oricând ai o sarcină grea de dus, orice sprijin pe care îl primeşti de la parteneri din altă parte este binevenit", a spus Ilie Bolojan.

Cum se împart voturile

Marți va avea loc votul de învestire pentru Guvernul Niculescu. Premierul desemnat și-a asigurat o majoritate confortabilă, chiar și fără voturile celor de la AUR și USR. Cu voturile PSD, PNL și UDMR, la care se mai adaugă sprijinul minorităților naționale și al grupurilor parlamentare UPR și PACE, Executivul Niculescu va trece fără emoții de învestire. Asta pentru că va avea măcar 279 de voturi, în condițiile în care numărul minim este de 233.

În paralel, Ilie Bolojan le-a cerut colegilor din PNL să demisioneze din toate funcțiile din administrație și a lăsat pe masa Guvernului bilanțul celor 16 luni de mandat.

Luca Niculescu poate deveni al cincilea prim-ministru tehnocrat din istoria postdecembristă a României, după Theodor Stolojan, Mugur Isărescu, Mihai Răzvan Ungureanu și Dacian Cioloș.