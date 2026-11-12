Summitul, cu tema "Europa: Puternică, sigură, conectată", va reuni lideri din întreaga Europă pentru discuţii privind principalele provocări cu care se confruntă continentul, cu accent pe securitate, competitivitate şi rezilienţă, a informat Administraţia Prezidenţială într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

Conform sursei citate, în sesiunea plenară, preşedintele României va evidenţia importanţa unui răspuns european coordonat la provocările comune de securitate şi competitivitate şi va pleda pentru consolidarea conectivităţii strategice şi a rezilienţei democratice.

"O atenţie deosebită va fi acordată de preşedintele Nicuşor Dan Flancului Estic, inclusiv Mării Negre, regiunile cele mai expuse ameninţărilor de securitate. Totodată, va sublinia importanţa cooperării în domeniile infrastructură de transport, energie şi conectivitate, cu accent pe dezvoltarea legăturilor cu Ucraina şi Republica Moldova", a precizat sursa citată.

De asemenea, şeful statului va lua parte la masa rotundă dedicată securităţii şi apărării Europei democratice, unde vor fi abordate sprijinul pentru Ucraina, rezilienţa democratică şi combaterea ameninţărilor hibride, inclusiv a ingerinţelor străine şi a manipulării informaţionale.

Nicuşor Dan va evidenţia nevoia unei cooperări europene mai strânse pentru protejarea proceselor democratice şi pentru menţinerea sprijinului acordat Ucrainei în vederea încheierii unei păci juste şi durabile.

Totodată, preşedintele României va participa la reuniunea Coaliţiei Europene împotriva Drogurilor (ECAD), în cadrul căreia va pleda pentru intensificarea cooperării în combaterea traficului de droguri, inclusiv prin securizarea porturilor şi a rutelor de trafic, precum şi pentru întărirea măsurilor de prevenţie şi de protecţie a tinerilor şi a grupurilor vulnerabile.

În marja Summitului, Nicuşor Dan va lua parte la o nouă întrunire a Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, ocazie cu care va reafirma susţinerea fermă a României pentru parcursul european al Republicii Moldova, precum şi pentru securitatea şi rezilienţa acesteia.