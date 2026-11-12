Pe lângă atelierele tradiționale, ținute de meșteri, și marile magazine oferă tot mai des servicii de reparații.

O bicicletă care nu mai merge bine sau niște zgârieturi pe schiuri nu justifică o cheltuială în plus pentru un produs nou. Există ateliere specializate care le pot aduce în stare de funcționare.

Atelierele repară mii de echipamente sportive

Aici, de pildă, ajung în medie peste 1.200 de produse lunar, iar în ultimii 5 ani au fost reparate peste 55.000 de echipamente sportive.

Florin Lazăr, responsabil atelier de reparații: „Cele mai întâlnite produse sportive care ajung în atelierul regional sunt bicicletele, care reprezintă undeva la 60% din activitatea noastră de reparații. Fiind urmate de schiuri, în sezonul de iarnă și rămânând la mobilitate - trotinetele. De la începutul anului până acum avem o creștere pe reparații de 21-22%.”

Sunt pline și atelierele de mobilă.

Gelu se ocupă să schimbe husele, să repare structura, iar o piesă de mobilier care altfel ar ajunge la gunoi poate fi folosită în continuare.

Gelu Țulucă, reprezentant atelier de tapițerie: „Le recondiționăm în măsura puterilor, că nu mai suntem nici noi mulți, nu mai suntem nici în putere așa mult. Canapele, fotolii, scaune, destul de vechi și încercăm să le aducem la viață, să nu le arunce.”

Femeie: „Am dus o pereche de pantofi la cizmărie. Și am fost foarte mulțumită, le-a pus flecuri, pantofii erau din piele.”

Harta Reciclării reunește ateliere din toată țara

Iar cei care nu știu unde să caute meșteri pot folosi Harta Reciclării. Este o platformă gratuită, care reunește ateliere din toată țara.

Andrei Bucureci, asociația Viitor Plus: „Am ajuns la 1.500 de puncte de reparații, reducere și reutilizare, ateliere de biciclete sunt cele mai des utilizate pentru că se pare că suntem cicliști și noi românii. Sunt și croitorii, second hand-uri multe.”

De altfel, noile reguli europene îi vor obliga pe producători să se ocupe de reparații și să pună la dispoziția clienților piese de schimb, inclusiv pentru modele care nu se mai comercializează.