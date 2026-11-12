Potrivit anchetatorilor, acesta din urmă și-a luat zilele cu aceeași armă. Motivele gestului său nebunesc urmează să fie lămurite.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Atacul armat a avut loc în North Royalton, o suburbie a orașului Cleveland, care găzduiește mii de români. Soții uciși au plecat din Oradea după pensionare pentru a fi mai aproape de copii și de nepoți. El se îmbrăca în Moș Crăciun pentru copiii vecinilor, iar ea le pregătea adesea gogoși și deserturi de casă.

Petru Stînea, preot paroh al Bisericii Sfânta Elena din Cleveland: „Aveam o relație apropiată. Doamna era extraordinar de atașată de biserică: pregătea în fiecare duminică prescura pentru slujbă.”

Polițiștii au fost alertați de fiica celor doi, îngrijorată că părinții nu îi răspund la telefon.

Mașina atacatorului, și acesta în vârstă de 71 de ani, a fost găsită în curtea foștilor socri. Bărbatul revenise din România și se purta ciudat, a declarat fiica celor două victime. Ea și agresorul erau divorțați de 10 ani, dar individul nu și-a mai revenit după despărțire. Când echipajele au ajuns la adresă, au găsit casa distrusă, iar pe proprietari cu răni provocate de gloanțe. Presupusul atacator nu a fost localizat imediat, așa că agenții au considerat situația periculoasă și s-au retras.

În cele din urmă, polițiștii l-au găsit pe atacator mort, la parterul casei.

John Stolarski, Poliția North Royalton: „Apelanta, fosta soție, era ziua ei de naștere în ziua respectivă, deci acest lucru ar putea avea o anumită relevanță, mai ales dacă el era instabil și a vrut să facă ceva simbolic, având în vedere că era ziua ei.”

Bărbatul care a provocat tragedia era din Constanța. Un cunoscut al acestuia spune că ar fi fost supărat pentru că pierduse legătura cu cei doi copii pe care îi avea cu fosta soție.