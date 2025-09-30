Parlamentarii români, obligați să declare cu cine se întâlnesc și de ce înainte de a cere modificarea unei legi

30-09-2025 | 13:29
parlament
Inquam Photos / Mălina Norocea

Parlamentarii români sunt obligați să declare cu cine s-au întâlnit și ce au vorbit înainte de a cere modificarea sau completarea unor legi, potrivit formei actualizate a Statutului deputaților și senatorilor adoptat marți în plenul Parlamentului.

autor
Cristian Anton

Plenul Parlamentului a adoptat, marţi, modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor, fiind introdusă obligaţia acestora de a publica în Registrul unic al transparenţei intereselor - RUTI întâlnirile avute cu terţe persoane privind modificarea sau completarea unor iniţiative legislative.

S-au înregistrat 236 de voturi "pentru", 13 "împotrivă" şi 105 abţineri.

Propunerea legislativă modifică şi completează articolul 12 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor.

Potrivit actului normativ, deputaţii şi senatorii trebuie să dea dovadă de transparenţă în activitatea parlamentară.

"Deputaţii şi senatorii au obligaţia menţinerii unui dialog deschis şi echitabil cu cetăţenii, respectiv cu persoanele terţe, pe problemele care îi interesează şi care rezultă din asumarea şi exercitarea mandatului de parlamentar. Transparenţa cadrului de colaborare dintre senatori şi deputaţi, pe de o parte, şi persoanele terţe, pe de altă parte, în demersul democratic de influenţare a procesului legislativ se realizează prin intermediul Registrului unic al transparenţei intereselor la Parlament (RUTI)", prevede legea.

RUTI la Parlament este o platformă publică, accesibilă online, prin intermediul căreia deputaţii şi senatorii îşi publică întâlnirile cu terţe persoane care îşi manifestă, din proprie iniţiativă, interesul pentru o iniţiativă legislativă aflată în procedură parlamentară, mai stipulează textul adoptat.

Care sunt persoanele terțe

De asemenea, actul normativ defineşte persoanele terţe - orice reprezentant mandatat al unei societăţi înfiinţate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, societate cu obiect de activitate advocacy, societate cu obiect de activitate public affairs, asociaţie, fundaţie, federaţie, organizaţie sindicală, organizaţie patronală sau cameră de comerţ care are un interes pentru o iniţiativă legislativă aflată în procedură parlamentară.

Conform proiectului, se vor înscrie în RUTI întrevederile de acest fel între deputaţi, senatori şi terţe persoane desfăşurate la sediul Parlamentului, la sediile birourilor parlamentare din circumscripţii, precum şi în orice alt loc prestabilit de părţi, în format fizic sau online.

Deputaţii şi senatorii au obligaţia de a se înregistra în RUTI prin crearea unui cont, prin intermediul secretarului general al Camerei Deputaţilor, respectiv al secretarului general al Senatului. Persoanele terţe au obligaţia înregistrării în RUTI prin crearea unui cont şi completarea tuturor informaţiilor solicitate în formularul de înscriere. Datele înscrise se vor actualiza anual şi ori de câte ori este necesar.

Neactualizarea datelor atrage eliminarea persoanelor terţe din RUTI. Înregistrarea în RUTI a unei persoane terţe se realizează cu cel puţin trei zile anterior solicitării oficiale de desfăşurare a unei întâlniri cu deputaţii şi senatorii.

"Deputaţii şi senatorii desfăşoară întâlnirile privind influenţarea procesului legislativ doar cu persoane terţe înregistrate în RUTI", mai prevede actul normativ.

Parlamentarii au obligaţia de a publica întâlnirile cu persoanele terţe cu cel puţin 48 de ore înaintea desfăşurării acestora. În cazul întâlnirilor desfăşurate fără o planificare prealabilă, deputaţii şi senatorii au obligaţia de a publica informaţii în RUTI în termen de 48 de ore de la finalizarea acestora.

Ce informații trebuie să declare parlamentarii în RUTI

Informaţiile publicate în RUTI vor cuprinde: numele persoanelor şi denumirea entităţilor reprezentate; data şi locul întâlnirii; descrierea scopului întâlnirii.

Secretarul general al Camerei Deputaţilor şi secretarul general al Senatului administrează, pentru fiecare Cameră legislativă, platforma RUTI, platformă gestionată de Secretariatul General al Guvernului, conform legislaţiei în vigoare. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului vor aproba un ghid de utilizare al platformei RUTI.

Secretarul general al Camerei Deputaţilor şi secretarul general al Senatului elaborează şi publică un raport anual privind funcţionarea RUTI în cursul anului precedent care va cuprinde informaţii şi date statistice, mai stipulează proiectul adoptat.

Nerespectarea prevederilor privind publicarea va atrage aplicarea sancţiunii prevăzute la articolul 52 litera e) - avertisment scris pentru senator sau deputat, conform procedurii prevăzute de Regulamentul Camerei Deputaţilor, de Regulamentul Senatului sau de prevederile prezentei legi.

Mai mulţi parlamentari au criticat prevederi din proiect. Deputatul PSD Mihai Ghigiu a propus chiar retrimiterea lui la comisie, însă propunerea a fost respinsă şi, în final, actul normativ a fost adoptat. 

Sursa: Agerpres

Etichete: legi, intalnire, deputati, senatori, declaratii, modificari, obligatorie,

Dată publicare: 30-09-2025 13:29

