Nicuşor Dan: „Raportul referitor la anularea alegerilor va fi prezentat cel mai probabil la finalul lunii ianuarie”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 va fi prezentat, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie a anului viitor.

"Ce este cert că s-a schimbat este conştientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, manipulare din partea Rusiei. Eu, ca om politic şi persoană oarecum informată, vă spun sincer că, înainte de momentul 6 decembrie anul trecut, mi se părea că lucrul ăsta este unul absolut periferic şi ne-am dat seama că nu este. Deci, eu cred că ăsta este un lucru pe care ca societate l-am învăţat. După aceea, de la momentul respectiv şi de la dubiul pe care, fără discuţie, o decizie ca asta l-a dat şi românilor şi partenerilor noştri despre cât de viabilă e democraţia noastră, cred că au apărut suficiente informaţii care să explice acea decizie", a susţinut şeful statului, într-o declaraţie acordată presei.

Judecătorii Curții Constituționale au decis anul trecut în luna decembrie anularea rezultatelor obținute în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, o premieră istorică în România.

La acea vreme, SRI a precizat faptul că Georgescu Călin a declarat la Autoritatea Electorală Română ”zero lei buget de campanie electorală”, respectiv că nu a cheltuit nicio sumă.

Cu toate acestea, atunci a fost identificat un utilizator care ”a realizat donații de peste un milion de euro”.

