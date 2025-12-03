Nicuşor Dan: „Raportul referitor la anularea alegerilor va fi prezentat cel mai probabil la finalul lunii ianuarie”

Stiri Politice
03-12-2025 | 15:20
Nicuşor Dan, Parlament
Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, miercuri, că raportul privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 va fi prezentat, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie a anului viitor.

autor
Claudia Alionescu

"Ce este cert că s-a schimbat este conştientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, manipulare din partea Rusiei. Eu, ca om politic şi persoană oarecum informată, vă spun sincer că, înainte de momentul 6 decembrie anul trecut, mi se părea că lucrul ăsta este unul absolut periferic şi ne-am dat seama că nu este. Deci, eu cred că ăsta este un lucru pe care ca societate l-am învăţat. După aceea, de la momentul respectiv şi de la dubiul pe care, fără discuţie, o decizie ca asta l-a dat şi românilor şi partenerilor noştri despre cât de viabilă e democraţia noastră, cred că au apărut suficiente informaţii care să explice acea decizie", a susţinut şeful statului, într-o declaraţie acordată presei.

Judecătorii Curții Constituționale au decis anul trecut în luna decembrie anularea rezultatelor obținute în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, o premieră istorică în România.

La acea vreme, SRI a precizat faptul că Georgescu Călin a declarat la Autoritatea Electorală Română ”zero lei buget de campanie electorală”, respectiv că nu a cheltuit nicio sumă.

Cu toate acestea, atunci a fost identificat un utilizator care ”a realizat donații de peste un milion de euro”.

Citește și
Ilie Bolojan
Bolojan despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: Politicienii, nu serviciile secrete, sunt principalii vinovați
Ce s-a întâmplat cu Artan. A fost resuscitat timp de o oră de medici

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, alegeri prezidentiale, raport, anulare,

Dată publicare: 03-12-2025 15:20

Articol recomandat de sport.ro
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
„Diva” tenisului din Rusia, Anastasia Potapova, în mijlocul unui scandal de imagine, în care e implicat și numărul 25 ATP
Citește și...
CAB a respins cererea unui avocat de anulare a organizării alegerilor pentru funcţia de edil al Capitalei
Alegeri locale 2025
CAB a respins cererea unui avocat de anulare a organizării alegerilor pentru funcţia de edil al Capitalei

CAB a respins marţi, ca neîntemeiată, o cerere depusă de un avocat, prin care el solicita anularea desfășurării alegerilor locale parțiale din 7 decembrie.

Bolojan despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: Politicienii, nu serviciile secrete, sunt principalii vinovați
Stiri Politice
Bolojan despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024: Politicienii, nu serviciile secrete, sunt principalii vinovați

Premierul Ilie Bolojan susţine că principalii responsabili pentru anularea alegerilor prezidenţiale din 2024 sunt oamenii politici, nu serviciile secrete.

Ce conține „raportul Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT
Stiri Politice
Ce conține „raportul Georgescu”, prezentat de Nicușor Dan liderilor UE, la Copenhaga. DOCUMENT

Președintele Nicușor Dan le-a prezentat liderilor europeni, joi, la Copenhaga, un raport privind războiul hibrid al Rusiei împotriva României, care a dus la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Recomandări
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria
Stiri Economice
România va avea nevoie de împrumuturi-record, de peste 275 miliarde lei, în 2026. Statul promite că va gestiona datoria

România se pregătește pentru 2026 cu nevoi de finanțare record de peste 275 miliarde lei și un deficit bugetar redus la 6–6,5% din PIB, mizând pe prefinanțare, emisiuni mai mici de euroobligațiuni și fonduri UE pentru a gestiona costurile datoriei.

Acord istoric în UE pentru combaterea corupției, după mai mult de doi ani de negocieri. Ce prevede textul
Stiri externe
Acord istoric în UE pentru combaterea corupției, după mai mult de doi ani de negocieri. Ce prevede textul

Legislatorii UE au ajuns la un acord privind prima lege la nivelul blocului comunitar pentru combaterea corupției. Infracțiunile, termenele de prescripție și limitele pedepselor vor fi similare, pentru combaterea consecventă în țările europene.

Cum explică Nicușor Dan că a apărut într-un clip electoral: ”Am fost la o recepție, mi-am asumat că sunt în spațiu public”
Alegeri locale 2025
Cum explică Nicușor Dan că a apărut într-un clip electoral: ”Am fost la o recepție, mi-am asumat că sunt în spațiu public”

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, miercuri, cum explică faptul că o înregistrare video în care el apare alături de candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a fost publicată în plină campanie electorală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
02 Decembrie 2025

01:30:27

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28