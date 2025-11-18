CAB a respins cererea unui avocat de anulare a organizării alegerilor pentru funcţia de edil al Capitalei

Stiri Justitie
18-11-2025 | 15:17
CAB
Agerpres

CAB a respins marţi, ca neîntemeiată, o cerere depusă de un avocat, prin care el solicita anularea desfășurării alegerilor locale parțiale din 7 decembrie.

autor
Claudia Alionescu

"Respinge excepţiile invocate în cauză, ca neîntemeiate. Respinge în integralitate cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Cu recurs în 5 zile de la comunicare în ceea ce priveşte soluţia de respingere a capătului de cerere având ca obiect suspendarea executării HG nr. 890/2025 şi HG nr. 891/2025, recursul urmând să fie depus la Curtea de Apel Bucureşti. Cu recurs în 15 zile de la comunicare în ceea ce priveşte soluţia de respingere a capetelor de cerere având ca obiect anularea HG nr. 890/2025 şi HG nr. 891/2025, recursul urmând să fie depus la Curtea de Apel Bucureşti", se arată în decizia CAB.

Autorul cererii de chemare în judecată este Cătălin Dima, avocat specializat în dreptul afacerilor şi fondator al iniţiativei civice "Ba da, putem!".

El a deschis săptămâna trecută un proces împotriva Guvernului la Curtea de Apel Bucureşti, solicitând anularea HG nr. 890 din 23 octombrie 2025, privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru preşedintele CJ Buzău, primarul general al municipiului Bucureşti şi pentru primari în 12 comune.

De asemenea, el a atacat în instanţă HG nr. 891 din 23 octombrie 2025 privind aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie.

Citește și
10 august
CAB dispune redeschiderea anchetei în dosarul '10 august', la cererea unui protestatar

În esenţă, avocatul susţine că Guvernul s-a grăbit să organizeze alegerile în Bucureşti, după ce un sondaj de opinie din luna septembrie arăta că 50% dintre români nu mai au încredere în actuala clasă politică şi ar vota oameni politici noi.

"Eu pun doar o întrebare. Oare mai sunt judecători la Bucureşti? Judecători adevăraţi, cum spune Constituţia. Guvernul a dat nişte hotărâri de guvern, în data de 23 octombrie, prin care a stabilit că pe 7 decembrie se fac alegeri, pentru o funcţie extrem de importantă - primar general al municipiului Bucureşti. Un sondaj din 22 septembrie zicea că peste 50% dintre români ar vota un partid nou, îşi doresc să vadă oameni politici noi. Sunt sătui de ăştia, nu mai vor să-i vadă, nu mai reuşesc să le inspire niciun fel de încredere. (...) Sunt de acord că trebuie să alegem un primar, dar asta nu înseamnă că trebuie să încalci Constituţia şi legea, atunci când organizezi alegeri. Noi vom cere în instanţă, unor judecători, să spună dacă e corect cum a procedat acest Guvern, respectiv sunt legale aceste HG-uri?", declara Cătălin Dima, la sfârşitul lunii octombrie, într-un podcast al lui Lucian Mândruţă.

În opinia avocatului, Guvernul nu doreşte ca un candidat nou să aibă timpul necesar să intre în competiţie cu candidaţii de la PSD, PNL şi USR.

Final de criză la granița României. Pericolul unei eventuale explozii a petrolierului încărcat cu GPL, diminuat

Sursa: Agerpres

Etichete: anulare, cerere, alegeri locale, cab,

Dată publicare: 18-11-2025 15:17

Articol recomandat de sport.ro
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
FIFA a intervenit la trei zile după Bosnia - România: "Am primit confirmarea oficială!"
Citește și...
Motivarea CAB în cazul lui Călin Georgescu. Anularea alegerilor nu încalcă drepturile fundamentale
Stiri Justitie
Motivarea CAB în cazul lui Călin Georgescu. Anularea alegerilor nu încalcă drepturile fundamentale

Curtea de Apel Bucureşti a publicat miercuri seara motivarea deciziei prin care a fost respinsă, pe 31 decembrie, acţiunea deschisă în justiţie de Călin Georgescu în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale.

CAB dispune redeschiderea anchetei în dosarul '10 august', la cererea unui protestatar
Stiri actuale
CAB dispune redeschiderea anchetei în dosarul '10 august', la cererea unui protestatar

Curtea de Apel Bucureşti a dispus vineri redeschiderea anchetei împotriva foştilor şefi ai Jandarmeriei în dosarul "10 august", după ce a fost admisă o plângere a unui protestatar, transmite Agerpres.

Elena Udrea, la CAB pentru dosarul finanțării campaniei prezidențiale din 2009
Stiri Politice
Elena Udrea, la CAB pentru dosarul finanțării campaniei prezidențiale din 2009

Fostul ministru Elena Udrea se află marţi la Curtea de Apel Bucureşti, unde se judecă dosarul referitor la finanţarea campaniei electorale prezidenţiale din 2009.

Recomandări
Mai multe site-uri din România și platformele Facebook, X și OpenAI au picat. Serviciile Cloudflare, întrerupte temporar
Stiri actuale
Mai multe site-uri din România și platformele Facebook, X și OpenAI au picat. Serviciile Cloudflare, întrerupte temporar

Mai multe site-uri web au fost indisponibile marţi din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare, care între timp au fost remediate, informează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică.

Confuzie parțială în coaliție pe tăierile din administrație. Toți sunt de acord că se taie 10%, dar nu le-a fost clar din ce
Stiri Politice
Confuzie parțială în coaliție pe tăierile din administrație. Toți sunt de acord că se taie 10%, dar nu le-a fost clar din ce

Neînțelegeri în coaliție privind tăierile din administrația centrală. Liderii partidelor au avut probleme în ceea ce privește comunicarea publică pe acest subiect.

Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor - Analiză
Stiri actuale
Impactul real al invaziei din Ucraina și al exportului de energie spre Kiev și Chișinău asupra facturilor românilor - Analiză

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă a explicat motivul pentru care curentul electric continuă să crească în Europa de Est, dar și ce legătură are războiul din Ucraina cu aceste scumpiri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 18 Noiembrie 2025

47:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Noiembrie 2025

01:45:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
La Măruță
17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28