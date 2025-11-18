CAB a respins cererea unui avocat de anulare a organizării alegerilor pentru funcţia de edil al Capitalei

CAB a respins marţi, ca neîntemeiată, o cerere depusă de un avocat, prin care el solicita anularea desfășurării alegerilor locale parțiale din 7 decembrie.

"Respinge excepţiile invocate în cauză, ca neîntemeiate. Respinge în integralitate cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Cu recurs în 5 zile de la comunicare în ceea ce priveşte soluţia de respingere a capătului de cerere având ca obiect suspendarea executării HG nr. 890/2025 şi HG nr. 891/2025, recursul urmând să fie depus la Curtea de Apel Bucureşti. Cu recurs în 15 zile de la comunicare în ceea ce priveşte soluţia de respingere a capetelor de cerere având ca obiect anularea HG nr. 890/2025 şi HG nr. 891/2025, recursul urmând să fie depus la Curtea de Apel Bucureşti", se arată în decizia CAB.

Autorul cererii de chemare în judecată este Cătălin Dima, avocat specializat în dreptul afacerilor şi fondator al iniţiativei civice "Ba da, putem!".

El a deschis săptămâna trecută un proces împotriva Guvernului la Curtea de Apel Bucureşti, solicitând anularea HG nr. 890 din 23 octombrie 2025, privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru preşedintele CJ Buzău, primarul general al municipiului Bucureşti şi pentru primari în 12 comune.

De asemenea, el a atacat în instanţă HG nr. 891 din 23 octombrie 2025 privind aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 7 decembrie.

În esenţă, avocatul susţine că Guvernul s-a grăbit să organizeze alegerile în Bucureşti, după ce un sondaj de opinie din luna septembrie arăta că 50% dintre români nu mai au încredere în actuala clasă politică şi ar vota oameni politici noi.

"Eu pun doar o întrebare. Oare mai sunt judecători la Bucureşti? Judecători adevăraţi, cum spune Constituţia. Guvernul a dat nişte hotărâri de guvern, în data de 23 octombrie, prin care a stabilit că pe 7 decembrie se fac alegeri, pentru o funcţie extrem de importantă - primar general al municipiului Bucureşti. Un sondaj din 22 septembrie zicea că peste 50% dintre români ar vota un partid nou, îşi doresc să vadă oameni politici noi. Sunt sătui de ăştia, nu mai vor să-i vadă, nu mai reuşesc să le inspire niciun fel de încredere. (...) Sunt de acord că trebuie să alegem un primar, dar asta nu înseamnă că trebuie să încalci Constituţia şi legea, atunci când organizezi alegeri. Noi vom cere în instanţă, unor judecători, să spună dacă e corect cum a procedat acest Guvern, respectiv sunt legale aceste HG-uri?", declara Cătălin Dima, la sfârşitul lunii octombrie, într-un podcast al lui Lucian Mândruţă.

În opinia avocatului, Guvernul nu doreşte ca un candidat nou să aibă timpul necesar să intre în competiţie cu candidaţii de la PSD, PNL şi USR.

