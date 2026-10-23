Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul unui interviu acordat Bloomberg Television şi Bloomberg Radio. „Ruşii încearcă să escaladeze situaţia, să provoace toate ţările europene”, a afirmat şeful statului, subliniind totodată necesitatea unei reacții măsurate: „Nu trebuie să intrăm în acest proces de escaladare”.

Potrivit acestuia, statele membre NATO au ajuns la concluzia că este imperativ să fie mai bine pregătite „pentru a răspunde acestor provocări şi a ne păstra calmul”. În contextul în care războiul din Ucraina se apropie de cinci ani, în ciuda eforturilor diplomatice repetate, ţările din UE, inclusiv România, încearcă să detensioneze situaţia, pregătindu-se simultan pentru eventuale atacuri hibride din partea Moscovei. Acestea includ incursiuni ale dronelor, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

În acest sens, Nicuşor Dan a fost tranşant: „Vrem să ne păstrăm calmul şi să doborâm dronele care pătrund pe teritoriul nostru şi în apele noastre teritoriale”.

Pe frontul diplomatic, cele mai recente inițiative pentru încetarea conflictului vin din partea Statelor Unite. Deși preşedintele american Donald Trump pare să plaseze responsabilitatea ajungerii la o înțelegere mai degrabă pe umerii Ucrainei decât ai Rusiei, Nicuşor Dan speră că acesta va reuși să medieze un acord. Cu toate acestea, şeful statului român nu consideră că Moscova este pregătită în prezent pentru un astfel de pas.

Interviul pentru Bloomberg face parte dintr-un turneu media amplu desfășurat de preşedintele României în această săptămână în Statele Unite. Nicuşor Dan a mai acordat interviuri pentru canalul de ştiri News Nation, pentru emisiunea "The Julie Mason Show", difuzată de postul de radio prin satelit SiriusXM, și pentru Newsmax. De asemenea, marţi, acesta a publicat un editorial de opinie în publicaţia conservatoare The Daily Signal, în care a argumentat de ce o consolidare a prezenţei trupelor americane în România ar fi benefică pentru SUA.