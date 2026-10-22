Legea supusă controlului de constituţionalitate are ca obiect de reglementare declararea ca municipiu a oraşului Voluntari, judeţul Ilfov, potrivit News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan arată în sesizare că legea supusă controlului de constituţionalitate contravine dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi (5) şi art. 3 alin. (3) din Constituţia României privind principiul legalităţii în componenta sa referitoare la securitatea raporturilor juridice şi calitatea legii, lipsa unei fundamentări temeinice şi lipsă de claritate, precizie şi previzibilitate.

Şeful statului mai spune că legea încalcă dispozițiile articolului 3 alin. (3) din Constituţia României care prevede că „Teritoriul este organizat sub aspect administrativ în comune, oraşe şi judeţe. În condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii”.

Nicușor Dan contestă valabilitatea referendumului din 2004

”Astfel, declararea unui oraş ca municipiu nu a fost lăsată la aprecierea discreţionară a Parlamentului, ci a fost condiţionată de criterii cu caracter general, obiectiv şi prestabilit, aplicabile în mod egal tuturor oraşelor. Sintagma „în condiţiile legii” are, aşadar, un conţinut normativ propriu, impunând ca actul normativ de declarare a unui oraş ca municipiu să fie precedat de verificarea efectivă a îndeplinirii condiţiilor fixate de cadrul normativ în vigoare. A admite că Parlamentul poate declara ca municipiu un oraş care nu întruneşte aceste condiţii ar însemna lipsirea textului constituţional de orice efect util”, arată preşedintele în sesizare.

Preşedintele mai afirmă că consultarea populaţiei prin referendum ar trebui să fie cât mai actuală, astfel încât rezultatul acesteia să exprime voinţa colectivităţii locale existente la momentul adoptării legii.

”Or, în cauza de faţă, este dificil de susţinut că referendumul din 31 octombrie 2004 îndeplineşte această cerinţă, întrucât structura populaţiei oraşului Voluntari s-a schimbat fundamental”, arată comunicatul oficial.

Potrivit preşedintelui, referendumul din 31 octombrie 2004 s-a desfăşurat cu 24.426 de persoane înscrise în lista pentru referendum, la o populaţie de aproximativ 30.000 de locuitori. La 1 iulie 2025, oraşul Voluntari avea 49.417 locuitori (conform adresei nr. 520 din 20 februarie 2026 a Direcţiei Judeţene de Statistică Ilfov). Guvernul a arătat, în punctul său de vedere asupra legii criticate, că aproximativ jumătate din populaţia actuală nu şi-a exprimat votul la referendumul din anul 2004. De asemenea, participanţii la referendumul din anul 2004 s-au pronunţat într-un regim fiscal total diferit de cel actual.

Nicușor Dan invocă referendumul din 2009 și lipsa unor documente

Preşedintele mai arată că voinţa exprimată în 2004 a fost contrazisă ulterior printr-o nouă consultare. Astfel, la data de 22 noiembrie 2009, locuitorii oraşului Voluntari au fost consultaţi prin referendum cu privire la transformarea oraşului în sectorul 7 al Municipiului Bucureşti.

”Potrivit Strategiei de dezvoltare locală a oraşului Voluntari 2011-2020 elaborată de Primăria Voluntari (pagina 145), 78% dintre participanţi s-au exprimat în favoarea acestei iniţiative. Astfel, colectivitatea locală, care a optat în anul 2009 pentru transformarea oraşului în sector al Municipiului Bucureşti, nu poate fi considerată că şi-a menţinut voinţa exprimată în anul 2004 în sensul declarării oraşului ca municipiu. Documentaţia care însoţeşte legea criticată omite complet menţionarea referendumului din anul 2009”, subliniază şeful statului în sesizare.

Şeful statului mai spune că analizând Fişa oraşului Voluntari, propus să fie declarat municipiu putem observa că doar indicatorii de la punctele 1-5 sunt confirmaţi printr-un document oficial (şi anume, adresa nr. 520 din 20 februarie 2026 a Direcţiei Judeţene de Statistică Ilfov).

”Cu privire la indicatorii de la punctele 6-17 din Fişa oraşului Voluntari, documentaţia care însoţeşte legea criticată nu conţine niciun document oficial care să confirme datele şi cifrele declarate la aceste puncte 6-17, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la realitatea şi exactitatea acestor date şi cifre. Ar fi de subliniat că indicatorul nr. 17 (depozit controlat de deşeuri cu acces asigurat) este marcat expres cu menţiunea „NU” în Fişa oraşului Voluntari, ceea ce demonstrează că acest indicator nr. 17, care se numără printre indicatorii cantitativi şi calitativi minimali prevăzuţi pentru municipii la punctul 1.0 din anexa nr. II a Legii nr. 351/2001, nu este îndeplinit în cazul oraşului Voluntari.

De asemenea, și cu privire la alţi indicatori din Fişa oraşului Voluntari pot fi relevate anumite neclarităţi sau neconcordanţe:

la indicatorul nr. 6 (număr de paturi în spitale la 1.000 de locuitori) se menţionează un număr de 25 de paturi în spitale la 1.000 de locuitori, cifră care nu este însoţită de denumirea unităţilor spitaliceşti avute în vedere, în condiţiile în care, potrivit avizului nr. 2009/18.03.2026 al Consiliului Economic şi Social, „oraşul Voluntari nu are niciun spital public”;

la indicatorul nr. 8 (unităţi de învăţământ postliceal) este prevăzută o enumerare de şcoli gimnaziale, licee şi o universitate, însă nu rezultă în mod clar şi expres existenţa unei unităţi de învăţământ postliceal, printre cele enumerate;

la indicatorul nr. 9 (dotări culturale şi sportive: săli de spectacol, eventual teatre, instituţii muzicale, biblioteci publice, stadion, săli de sport), nu rezultă în mod clar şi precis dacă printre dotările enumerate se regăsesc şi instituţii muzicale sau biblioteci publice;

la indicatorul nr. 16 (spaţii verzi - parcuri, grădini publice, scuaruri), este menţionată cifra de 220 mp/locuitor, deşi Strategia de dezvoltare locală a oraşului Voluntari 2011-2020 elaborată de Primăria oraşului Voluntari indica pentru anul 2009 o suprafaţă de doar 1,21 mp/locuitor (pagina 58), iar fişa oraşului din anul 2004 indica 12 mp/locuitor, sub pragul legal de 15 mp/locuitor prevăzut pentru municipii la punctul 1.0 din anexa nr. II a Legii nr. 351/2001; diferenţa ar putea sugera includerea în calcul a suprafeţelor împădurite, deşi indicatorul nr. 16 vizează strict parcurile, grădinile publice şi scuarurile.

Cu toate acestea, expunerea de motive a legii criticate afirmă că indicatorii „sunt îndepliniţi”, legiuitorul întemeindu-şi propunerea pe o premisă de fapt contrazisă de propria documentaţie.

Preşedintele mai arată că Legea nr. 351/2001 califică drept „minimali” indicatorii cantitativi şi calitativi prevăzuţi la punctul 1.0 din anexa nr. II a Legii nr. 351/2001, ceea ce înseamnă că toţi aceşti indicatori trebuie respectaţi pentru a se considera că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru schimbarea rangului localităţii.

”Legea nu face nicio menţiune cu privire la posibilitatea de a respecta doar anumiţi indicatori, ci prevede fără echivoc faptul că toţi indicatorii cantitativi şi calitativi sunt minimali, ceea ce înseamnă că aceşti indicatori trebuie respectaţi în totalitate pentru schimbarea rangului localităţii. În cazul neîndeplinirii oricăruia dintre aceşti indicatori minimali (cum este cazul indicatorului nr. 17 privind depozitul controlat de deşeuri cu acces asigurat, care figurează expres cu menţiunea „NU”, deci ca neîndeplinit, în Fişa oraşului Voluntari), nu se poate considera că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru schimbarea rangului localităţii. În considerarea argumentelor expuse, vă solicit să admiteţi prezenta sesizare de neconstituţionalitate şi să constataţi că Legea privind declararea ca municipiu a oraşului Voluntari, judeţul Ilfov (PL-x nr. 151/2026) este neconstituţională”, spune preşedintele.