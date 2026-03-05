România, ca toate ţările în NATO, este sub umbrela nucleară NATO oferită de Statele Unite, a declarat șeful statului, menţionând că, din acest punct de vedere, ţara noastră este ”acoperită”.

”În primul rând, România, ca toate țările NATO, sunt sub umbrela nucleară NATO, oferită de Statele Unite. Ăsta este primul punct. Apoi, ca țară membră NATO, România este parte la deciziile, programele cu componentă nucleară care se iau în cadrul Alianței. Deci, din punctul acesta de vedere, România este acoperită, este sub o umbrelă nucleară.

Mai departe, în relația cu Franța, noi, după cum știți, avem un parteneriat strategic, care este un parteneriat pe mai multe paliere. Acest parteneriat este într-o extindere. Și mă opresc aici”, a spus președintele României.

Surse din CSAT au declarat pentru Ştirile ProTV că o eventuală decizie de implicare într-un parteneriat nuclear, propus de Franţa, va fi analizată în cadrul Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care ar putea fi convocat luna aceasta.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat oficial că Franța a invitat România să participe la discuții privind cooperarea în cadrul „umbrelei nucleare” franceze.