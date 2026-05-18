„Urmare a acelei consultări interne, nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru şi asta nu au spus doar membrii PSD, Parlamentul României a spus asta printr-o moţiune de cenzură votată de 281 de parlamentari", a arătat el.

De asemenea, a adăugat Grindeanu, PSD exclude o alianţă în afara partidelor pro-occidentale.

„Astea sunt principiile pe care noi le-am transmis preşedintelui, astfel încât, urmare a consultărilor, să se încerce să se ajungă la o soluţie", a arătat liderul social-democrat.

Partidul Social Democrat preferă un premier politic, iar, „dacă este nevoie", social-democraţii îşi pot asuma prim-ministrul, au declarat luni surse politice, după consultările de la Palatul Cotroceni.

Social-democraţii au fost primii care au discutat cu preşedintele Nicuşor Dan, luni dimineaţa, în cadrul consultărilor convocate de şeful statului pentru desemnarea unui candidat de prim-ministru şi formarea viitorului guvern.

Potrivit surselor citate, PSD are în vedere formarea unui guvern care să acopere aceeaşi coaliţie, dar fără Ilie Bolojan.

Social-democraţii consideră că un premier tehnocrat este "varianta mai slabă" şi preferă un premier politic.