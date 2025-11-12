Sorin Grindeanu: Suntem la mâna CSM. Dacă nu adoptăm rapid reforma pensiilor magistraților, pierdem 231 de milioane de euro

12-11-2025
Coaliția de guvernământ este “la mâna CSM” în problema pensiilor magistraților, și există riscul ca România să piardă 231 de milioane de euro din PNRR, dacă instituția nu va emite la timp avizul pe această temă.

Data limită pentru a evita acest scenariu este 28 noiembrie.

Declarația a fost făcută de liderul PSD Sorin Grindeanu, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, cu puțin timp înaintea întâlnirii programate pe această temă miercuri, la Cotroceni. La discuții participă președintele Nicușor Dan, liderii Coaliţiei, dar și reprezentanți ai magistraților.

Chiar dacă partidele înclină să accepte creșterea perioadei de tranziție, magistrații ar avea, conform unor surse, pretenții legate și de cuantumul pensiei.

Dacă liderii partidelor de la putere, președintele și magistrații ajung la un acord la Cotroceni, săptămâna viitoare, premierul și-ar putea angaja răspunderea pe noul proiect de lege.

Citește și
oameni pe strada
Cine sunt românii cu pensii speciale și cât primesc. Până la 25.000 lei pentru magistrați, majoritar din bugetul de stat

Sorin Grindeanu: Am ajuns în situația în care această reglementare să nu depindă doar de coaliție, de Parlament sau de guvern, din păcate.

Cristian Leonte: Dar de cine? De următoarea putere în stat?

Sorin Grindeanu: Având în vedere că e obligatoriu să ai un aviz de la CSM, care poate să-ți vină în 30 de zile, (...) trecem de 28 noiembrie. Asta am vrut eu să evit acum trei săptămâni, când am propus formarea unui grup de lucru, să venim rapid cu o lege și ca 21 de zile în care s-a stat efectiv, să fie folosite. Și să n-ajungă coaliția, Guvernul la mâna sau să depindă inclusiv de CSM, ci să vină cu o propunere, unde CSM-ul pot să spună da sau nu, prin avizul respectiv. Dar să existe un aviz.

Cristian Leonte: Este coaliția, Guvernul, în momentul acesta, în situația de a fi la mâna CSM?

Sorin Grindeanu: Evident. Păi, hai să facem un calcul. Suntem în 12 (noiembrie). Poate să dea aviz CSM-ul - așa spune legea - în 30 de zile. Dacă merg la termenul maxim, trecem de 28 noiembrie și avem în spate 21 de zile sau chiar mai bine, de când s-a dat decizia curții Curții Constituționale. Avem vreo 3 săptămâni de când eu am cerut să se facă un proiect de lege ca să folosim acest timp mort. Din păcate, n-am avut consens în coaliție.

Cristian Leonte: Și soluția care este?

Sorin Grindeanu: Haideți să vedem acest grup de lucru care e convocat la Cotroceni (miercuri, 12 noiembrie) și care sper să vină cu o soluție unde toată lumea să contribuie astfel încât să avem o lege până în (data de) 28. (…) Dacă nu facem o asemenea lege până la 28 noiembrie, pierdem 231 de milioane de euro, ceea ce o sumă importantă. E jalon în PNRR.

Nicușor Dan: „Discuția despre pensii acoperă adevăratele probleme din justiție. De ce nu mai anchetăm magistrați?”
Stiri Politice
Nicușor Dan: „Discuția despre pensii acoperă adevăratele probleme din justiție. De ce nu mai anchetăm magistrați?”

Discuțiile despre pensii acoperă, de fapt, adevăratele probleme din justiție, consideră Nicușor Dan, care se întreabă, de exemplu, ”de ce nu mai anchetăm magistrați”. Șeful statului consideră că este imposibil statistic să nu aibă și ei uscăturile lor.

Cine sunt românii cu pensii speciale și cât primesc. Până la 25.000 lei pentru magistrați, majoritar din bugetul de stat
Stiri Economice
Cine sunt românii cu pensii speciale și cât primesc. Până la 25.000 lei pentru magistrați, majoritar din bugetul de stat

Legea stabilește șase categorii de pensii de serviciu. Aceste pensii speciale sunt acoperite din contribuțiile foștilor angajați și completate cu până două treimi, în unele cazuri, cu bani de la bugetul de stat.

Discuții la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților. Alături de președinte sunt reprezentanții Justiției și ai coaliției
Stiri Politice
Discuții la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților. Alături de președinte sunt reprezentanții Justiției și ai coaliției

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor.

Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a amânat, miercuri, pentru 25 noiembrie, dezbaterile cu privire la sesizările depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Bulgaria a depășit România și Grecia la puterea de cumpărare. Ungaria este pe ultimul loc în Uniunea Europeană
Stiri externe
Bulgaria a depășit România și Grecia la puterea de cumpărare. Ungaria este pe ultimul loc în Uniunea Europeană

Bulgaria a depășit România la puterea de cumpărare, trecând chiar și peste Grecia la acest capitol relevant pentru nivelul de trai. Ungaria lui Viktor Orban rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană.

