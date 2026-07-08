Șeful statului a afirmat că România se numără printre aliații NATO care susțin cel mai ferm împărțirea responsabilităților în materie de apărare între statele membre. Totodată, Nicușor Dan a arătat că asumarea rapidă de către România a angajamentelor privind apărarea, convenite la summitul de la Haga, demonstrează rolul important pe care țara îl are pe Flancul Estic al NATO, a transmis el într-un mesaj publicat pe platforma X.

La finalul mesajului, președintele României i-a mulțumit lui Donald Trump și a transmis că România este „bucuroasă să fie alături de dumneavoastră și de Statele Unite”.

„La plecarea de la summitul de succes al NATO de la Ankara, vreau să subliniez că România se numără printre cei mai implicați aliați ai NATO în ceea ce privește împărțirea responsabilităților în domeniul apărării. Asumarea timpurie și hotărâtă de către România a angajamentului privind apărarea convenit de aliați la Haga subliniază rolul esențial pe care România îl joacă pe Flancul Estic al NATO. Mulțumesc, Donald Trump – suntem bucuroși să fim alături de dumneavoastră și de Statele Unite”, a transmis Nicușor Dan.

Ce spune Nicușor Dan despre o vizită de stat în SUA

În ceea ce privește o vizită la Casa Albă, unul dintre obiectivele lui Nicușor Dan de la preluarea mandatului încă din mai 2025, el a declarat că reprezintă „un punct simbolic important” și că pentru un astfel de eveniment sunt necesare „sute de întâlniri pe multe paliere tehnice”, dând asigurări că se fac progrese pe această temă.

„Pe relaţia cu Statele Unite, bineînţeles că o vizită este un punct simbolic important, chiar foarte important, dar dincolo de asta există o muncă de diplomaţie, de diplomaţie economică, există zeci, sute de întâlniri pe multe paliere tehnice în care cele două părţi ale relaţiei bilaterale în mod legitim încearcă să îşi promoveze interesele”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, la Ankara.

„Eu am spus foarte clar, de mai multe ori, care sunt interesele noastre pe această relaţie bilaterală, păstrarea sau extinderea prezenţei militare şi extinderea prezenţei economice. Şi pe asta, de luni de zile, sunt progrese”, a mai spus şeful statului.

Autoritățile române au confirmat că o întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump a fost deja stabilită la nivel de principiu, în urma unei convorbiri telefonice între cei doi lideri încă din 2025. În luna august 2025, ministrul de Externe, Oana Țoiu, explica faptul că discuțiile nu mai vizează oportunitatea vizitei, ci conținutul acesteia și direcțiile de dezvoltare ale relației bilaterale.