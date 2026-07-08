Sondajul Agenției de Rating Politic a măsurat nivelul de încredere în principalii lideri politici. Ilie Bolojan a câștigat semnificativ la acest capitol în ultima perioadă și a ajuns la 29,5% cotă de încredere. În creștere sunt și Dominic Fritz și George Simion, în timp ce președintele Nicușor Dan și șeful PSD, Sorin Grindeanu, au rămas la același nivel ca în aprilie.

Întrebați cine este responsabil pentru criza politică prelungită, cei mai mulți dintre respondenți, 21,7%, au spus că PSD, iar la mică distanță, 21,4%, au răspuns că toți în mod egal.

Ce cred românii despre modul în care a acționat Nicușor Dan

În legătură cu atitudinea președintelui Nicușor Dan din ultimele două luni, o treime dintre cei chestionați sunt de părere că șeful statului nu a avut un plan și doar a reacționat la evenimente. Mai puțini, 19%, cred că a fost neutru.

În ceea ce privește propunerile pentru funcția de premier, mai bine de jumătate dintre cei care au răspuns cred că niciunul dintre numele vehiculate până acum nu ar fi potrivit.

La întrebarea care este acum cea mai bună rezolvare a crizei politice, o treime dintre cei care au participat la acest sondaj spun că alegerile anticipate sunt soluție, iar aproape un sfert spun că nu știu.

Iar dacă duminica viitoare ar fi alegeri pentru Parlament, cei mai mulți au spus că ar vota cu AUR, peste 36 de procente. Pe 2 ar fi PNL, cu 22,4%, urmat de PSD, cu aproape 18%, în timp ce USR se află pe 4, cu 10,5 procente.

Sondajul a fost realizat de Agenția de Rating Politic în perioada 30 iunie-3 iulie, pe un eșantion de 1.774 de persoane de peste 18 ani, prin interviuri telefonice sau online. La unele întrebări există doar răspunsuri online, de la 1.174 de persoane. Eroarea statistică este de 2,8%.