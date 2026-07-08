Ce a obținut România la summitul NATO de la Ankara. Nicușor Dan: S-a reafirmat că Rusia este principala ameninţare

La finalul summitului NATO de la Ankara, președintele Nicușor Dan a prezentat principalele concluzii ale reuniunii și rezultatele discuțiilor bilaterale purtate cu mai mulți lideri aliați.

Printre reușitele României se numără faptul că în declarația finală a summitului se reafirmă două elemente considerate esențiale pentru țara noastră: faptul că Rusia este în continuare principala amenințare la adresa securității euroatlantice și menținerea sprijinului pentru Ucraina. „Un lucru bun pentru România, s-a reafirmat în declaraţia Summit-ului că Rusia este principala ameninţare la adresa Alianţei, implicit importanţa flancului estic. S-a menţionat în declaraţia Summit-ului sprijinul pentru Ucraina, ceea ce este important pentru apărarea Europei, deci a României”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan Totodată, România a solicitat aliaților să acorde în continuare sprijin Republicii Moldova, pe care Nicușor Dan a descris-o drept un stat neutru care împărtășește valorile occidentale. „Am ridicat două puncte importante pentru noi, faţă de flancul estic. Unul este Moldova şi solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacităţile de apărare ale Moldovei (..) şi, bineînţeles, importanţa Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, ci din perspectivă energetică, pentru că pe de o parte în Marea Neagră urmează să producem şi noi şi Turcia gaz, pe de o altă parte este poarta de intrare în Europa a energiei din zona caspică şi prin asta e importanţa Mării Negre”, a spus el. Citește și Sondaj: O treime dintre români vor anticipate, George Simion și Ilie Bolojan- cei mai de încredere, PSD principalul vinovat Președintele a descris reuniunea drept „un summit de etapă”, dedicat evaluării progresului făcut de statele membre după angajamentele asumate anul trecut la summitul de la Haga privind creșterea cheltuielilor pentru apărare. „Atunci, a fost un angajament 3,5 plus 1,5% din produsul intern brut, până în 2025, cheltuielile fiecăruia din statele NATO, pentru apărare, şi a fost un moment, acum, la un an, în care să vedem cum suntem fiecare. Şi răspunsul este că statele europene au luat în serios promisiunea pe care au făcut-o în urmă”, a subliniat Nicuşor Dan.

România, interesată de noi proiecte NATO Una dintre concluziile importante pentru București este lansarea unor noi inițiative prin care fondurile alocate apărării să fie transformate mai rapid în capabilități militare. În acest context, Nicușor Dan a anunțat că România este interesată să participe la proiectul „Drone Edge”, dedicat dezvoltării tehnologiilor pentru drone, precum și la viitoarea bancă pentru apărare, unde unul dintre cele patru sedii ar urma să fie în România. „A fost o discuţie despre cum facem ca aceşti bani să se transforme cât mai repede în echipamente, şi aici sunt nişte iniţiative noi. Pe noi ne interesează foarte tare această "Drone Edge" la care ne-am alăturat. O altă iniţiativă la care ne-am alăturat, cum v-am spus şi de dimineaţă, este această bancă pentru apărare care va avea un sediu în România, şi discuţia despre cum facem, cum flexibilizăm astfel încât echipamentele să vină în timp util”, a menţionat el. Șeful statului a arătat că România alocă în prezent 2,5% din PIB pentru apărare, la care se adaugă încă 1,2% pentru investiții conexe, iar aproximativ 40% din cei 2,5% este destinat achiziției de echipamente noi.

Marea Neagră, un subiect de interes pentru România Un alt subiect important al summitului a fost regiunea Mării Negre. Președintele a subliniat rolul strategic al acesteia atât din perspectiva securității, cât și a energiei, arătând că România și Turcia sunt producători de gaze și energie, iar Marea Neagră reprezintă o poartă de intrare în Europa pentru resursele energetice din zona caspică. În același context, România, Bulgaria și Turcia au semnat un acord privind extinderea cooperării pentru deminarea Mării Negre. Discuții despre securitate și investiții Pe lângă reuniunea NATO, Nicușor Dan a avut mai multe întâlniri bilaterale cu lideri și oficiali ai statelor aliate. În discuțiile cu o delegație de senatori americani, președintele a afirmat că a fost abordată viziunea comună privind NATO și parteneriatul strategic româno-american. El și-a exprimat speranța că Statele Unite își vor intensifica atât prezența militară în România, cât și investițiile care să contribuie la consolidarea securității. În întâlnirea cu premierul Canadei, Nicușor Dan a discutat despre proiectele nucleare de la Cernavodă și despre dezvoltarea unor tehnologii complementare bazate pe expertiza canadiană. Potrivit președintelui, cele două state analizează posibilitatea promovării acestor tehnologii pe piața internațională. Discuțiile cu președintele Coreei de Sud au vizat, de asemenea, proiectele de la Cernavodă, dar și posibilitatea relocării în România a unei părți din producția din industria de apărare. În cadrul întâlnirii cu premierul britanic, șeful statului a discutat despre prezența militară britanică în România, incidentele recente cu drone și modalitățile prin care cooperarea dintre cele două state poate fi consolidată în aceste domenii. Nicușor Dan: Atmosfera a fost de colaborare la summitul NATO Întrebat dacă aliații sunt mulțumiți de ritmul implementării angajamentelor asumate la summitul precedent și dacă Statele Unite vor continua să exercite presiuni pentru majorarea cheltuielilor de apărare, Nicușor Dan a spus că reuniunea s-a desfășurat într-o atmosferă constructivă. „Atmosfera a fost de colaborare, pe toate părțile”, a declarat acesta, precizând că discuțiile s-au concentrat pe transformarea investițiilor în echipamente militare, dezvoltarea noilor tehnologii și reducerea birocrației. Președintele a mai afirmat că nu a fost stabilită data următorului summit NATO, însă România intenționează să candideze pentru organizarea unei viitoare reuniuni a Alianței. Referitor la situația politică internă, Nicușor Dan a spus că a fost întrebat de ceilalți lideri despre criza guvernamentală, însă „cu curiozitate, nu cu îngrijorare”. Potrivit acestuia, mesajul transmis aliaților a fost că România „își menține direcția pro-occidentală”. El a anunțat, de asemenea, că echipa sa a început discuțiile cu liderii partidelor pentru organizarea unei întâlniri a fostei coaliții de guvernare, cel mai probabil luni dimineață.

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