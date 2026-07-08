La începutul săptămânii viitoare i-a chemat din nou la discuții, la Cotroceni, pe liderii politici.

Nicușor Dan, președintele României: „Nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și, în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritatea, deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine. Nu mai sunt în situația în care să am o așteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare. (...) Sunt sigur că veți pune aceleași întrebări și liderilor politici. Majoritatea parlamentară nu e la președinte, e la partidele din Parlament și răspunsul trebuie să vină de la partidele din Parlament.”