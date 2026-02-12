Șefii de stat și de guvern, printre care și președintele României, Nicușor Dan, au discutat despre tăierea birocrației, energie mai accesibilă și o piață unică, astfel încât firmele să aibă costuri mai mici, investițiile să vină mai ușor, iar Europa să țină pasul cu China și Statele Unite.

În spatele zidurilor fortificate ale unui castel din cea mai prosperă regiune a Belgiei, aflat la granița cu Țările de Jos și Germania, șefii de stat și de guvern s-au retras ca să găsească soluții pentru ca Uniunea Europeană să-și relanseze economia. Liderii europeni consideră că trebuie să producă mai mult „acasă” și să-și păstreze investițiile în interior.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Vedem o competiție foarte puternică, uneori o competiție neloială foarte dură, cu o presiune foarte mare din partea Chinei, cu tarifele impuse de americani și cu amenințări legate de practici coercitive. Toate acestea impun o reacție. Prioritatea este să avem o reacție, în primul rând pe termen foarte scurt."

Discuții despre piața unică europeană

Liderii europeni discută și despre piața unică. În oricare dintre cele 27 de țări ale Uniunii, oamenii și firmele ar trebui să poată lucra, investi, vinde sau cumpăra după aceleași reguli.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene: „Atunci când vrei să crești producția de apărare, care sunt obstacolele? În primul rând, faptul că Uniunea Piețelor de Capital nu funcționează pe deplin, iar accesul la capital este îngreunat. Toate acestea creează dificultăți. Așadar, cu siguranță există lucruri la care trebuie să lucrăm și, în același timp, să construim parteneriate pentru a ne diversifica portofoliile comerciale.”

Deși în Uniunea Europeană nu mai sunt taxe vamale, regulile diferite dintre țări fac comerțul aproape la fel de scump: echivalentul unei taxe de 45% la bunuri și de 110% la servicii, potrivit Comisiei Europene. De aici presiunea pentru eliminarea barierelor interne și pentru reguli mai uniforme, mai ales în domenii-cheie precum energia.

Nicușor Dan, Președintele României: „O chestiune care este foarte discutată și importantă pentru România este prețul energiei și, dacă nu cumva, cât de repede trebuie să mergem cu tranziția verde. Noi suntem printre țările care doresc ca acest proces să fie mai lent, astfel încât industriile care sunt mari consumatoare de energie să aibă timp."

Fonduri europene pentru reducerea decalajelor

Una dintre propunerile României este ca fondurile europene din bugetul multianual al Uniunii Europene să fie împărțite astfel încât țările mai puțin dezvoltate să poată recupera decalajele.

Nicușor Dan: „Am avut un program de cercetare-dezvoltare al Uniunii Europene în care România nu a luat practic nimic. Dacă criteriile vor fi strict competitive, atunci, să fim foarte onești, România și multe țări, să spunem, de la granița Uniunii Europene, nu vor avea mari șanse să ia banii ăștia."

Simplificarea legislației la nivelul Uniunii este o cerință care vine de la toți liderii europeni.