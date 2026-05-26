Am tot auzit în ultimele luni despre acest tip de inteligență artificială, numit World Model. Ce este el și cum funcționează?

Viorel Spînu, specialist Inteligență Artificială: Ca să-mi răspund o să-mi permit să spun ce e un Large Language Model. Un AI așa cum îl știm până acum, un AI așa cum îl știm până acum prezice următorul cuvânt dintr-o propoziție, prezice cuvinte. Un World Model prezice următoarea stare a unui microunivers, a unei lumi. Am un pahar de apă la tine pe birou și îi cer unui AI să prezică următoarea stare a paharului + birou atunci când paharul este lovit. În momentul ala World Model știe că atunci când imping un pahar de pe masă, intervine gravitația. Un AI clasic ar fi prezis cuvinte. Un World Model prezice următoarea stare a unui sistem, ca urmarea a unei acțiuni.

Avem un model Omni, care chiar pare să facă asta, adică am văzut că poți să-i dai de exemplu un filmuleț cu tine sau o fotografie

Viorel Spînu: Modelul AI a învățat același lucru, a învățat să înțeleagă lumea la nivel de concept.

Asta înseamnă că ne apropim de acel prag numit singularitate, sau inteligența artificială generală, AGI?

Viorel Spînu: N-aș spune asta. Ne apropiem, dar nu suntem acolo. Mai este până acolo. Dar e un prim pas. Am trecut de la înțelegerea textului, la un World Model înțelege lumea, e un pas în direcția aia.

Există tot mai multe modele de inteligență artificială care impun, a fost o discuție cu Claude, de exemplu, că utilizatorii chiar dacă plătesc un abonament ajung ca după o jumătate de oră de stat de vorbă cu el să nu mai funcționeze. A dispărut acea perioadă în care abonamentele erau nelimitate.

Viorel Spînu: N-au fost niciodată nelimitate. Întotdeauna au fost limitate, doar că acum limitările încep să fie mai vizibile și mai clare. Ce s-a întâmplat aici la Claude s-a întâmplat că acum vreo lună au coborât, apoi a fost o furie în piață și pe 6 mai au spus ok, dăm dublu înapoi. E o luptă.

Asta e pentru că suntem tot mai mulți care folosim serverele lor? Și ele ajung la o capacitate maximă?

Viorel Spînu: Da, exact. Ei sunt forțați cumva să facă ceva ca să rămâne în continuare utilizabili, dar dacă i-ar lăsa pe toți ar merge foarte încet. Și atunci cumva trebuie să rezolve problema asta. E o chestie complet tranzitorie, dacă ne uităm cum a fost trendul prețului pe AI în urmă cu patru ani era de 10, 20, 30 de ori, cred că de 100 de ori mai scump când a apărut prima dată ChatGPT. Acum a scăzut prețul. Cu siguranță trendul ăsta este, va deveni comodity.

Am văzut că tot Google a lansat săptămâna trecută Gemini Spark care este un agent care lucrează pentru tine când tu nu ești la telefon sau calculator și pare că e o direcție în care ne îndreptăm. Cum visam noi acum câțiva ani că poți să ai propriul tău secretar, asistent în buzunar, iată că acum se întâmplă. Ai pe cineva care se poate uita printre facturile tale, poate să se uite ce ai urcat în Google Drive, ce ai trimis pe mail și să te ajute.

Viorel Spînu: Exact, nu e nou, mai sunt Open Claude o grămădă de alte implementări. Ăsta este un produs care se adresează tuturor. Oricine are cont de Google, vor fi câteva click-uri ca să configurezi, îi dai drumul și lucrează. În plus, e gata integrat cu datele tale. Au ajuna la faza în care pot exploata chestia asta pentru amândoi, și pentru mine și ei. Datele mele sunt acolo, calculatorul, infrastructura aia e acolo, dau comanda agentului de pe telefon și agentul lucrează.