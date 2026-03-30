Președintele Nicușor Dan, care a deschis în urma cu puțin timp evenimentul, a transmis un mesaj ,despre perspectivele României, în actuala situație economică și de securitate globală.

Nicușor Dan, președintele României: „Acum, vorbind de viitor, o să spun câteva lucruri despre România, câteva lucruri despre Uniunea Europeană. Sunt bucuros că domnul Acemoglu a venit la această conferință. Calitatea instituțiilor și modul în care acestea influențează prosperitatea este esențială și este un obiectiv fundamental al acestui mandat reforma instituțiilor, astfel încât ele poată să pună baza unei dezvoltări economice solide. Apoi, OECD - suntem în grafic și sperăm ca România să devină membru OECD în acest an. Și vreau să salut, pe acest palier, armonia și colaborarea neobișnuite între partidele politice. Euro trebuie să fie un obiectiv pentru România, pentru că e o regulă economică foarte simplă, ești mai competitiv dacă ești mai mare. În condițiile în care avem o viteză economică tot mai mare global, România trebuie să se integreze, și euro este o formă de a se integra în economia europeană”.

Cu acest mesaj, șeful statului, Nicușor Dan, a deschis evenimentul organizat de The Economist și după președintele României a venit și un mesaj video transmis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

De asemenea, în deschidere, luni seara sunt și discursuri susținute de Daron Acemoglu, laureat al Premiului Nobel pentru Economie, și Enrico Letta, fost premier al Italiei, dar și o discuție între Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României și guvernatorul Băncii Greciei.

Luni seara și în următoarele două zile, acest eveniment aduce în prim-plan temele care vor defini economia și securitatea Europei în următorii ani: de la perspective financiare, energie și geopolitică, până la inteligență artificială și piața muncii.

Este un eveniment la care participă lideri polici, instituționali - marți va fi prezent și premierul Ilie Bolojan - dar și voci puternice din zona de business din România, Europa și Statele Unite ale Americii.