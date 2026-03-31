Cotidianul Corriere della Sera a relatat că "bombardiere americane" urmau să aterizeze la baza aeriană din estul Siciliei înainte de a se îndrepta spre Orientul Mijlociu, fără a preciza când aeronavele urmau să aterizeze, scrie Agerpres.

Sursa citată, care nu a fost autorizată să discute cu presa şi a refuzat să fie identificată, nu a specificat nici despre câteva avioane a fost vorba sau când anume Roma a refuzat să acorde permisiunea.

De ce ar fi refuzat

Corriere della Sera a menţionat că permisiunea nu a fost acordată deoarece SUA nu au solicitat autorizaţie, iar conducerea militară a Italiei nu a fost consultată, după cum prevăd tratatele care reglementează utilizarea instalaţiilor militare americane din ţară.

Partidele de opoziţie de centru-stânga au cerut guvernului să blocheze utilizarea de către SUA a bazelor din Italia pentru a evita astfel implicarea în conflictul din Orientul Mijlociu.

Guvernul de dreapta al premierului Giorgia Meloni a declarat că va cere aprobarea parlamentului în cazul în care vor fi formulate astfel de solicitări.