"Legea este gata, se aşteaptă să fie avizată de CSM, conform procedurilor, în cele 30 de zile. (...) În momentul în care vom avea proiectul de lege îl vom trimite la Parlament şi sper ca, în procedură de urgenţă, să fie pusă în practică", a afirmat Bolojan, la Digi 24, întrebat în legătură cu proiectul privind cumulul pensie-salariu la stat.

El a adăugat că efectul acestei legi ar trebui să fie ca "ori cei care cumulează pensia şi salariul să renunţe la 85% din pensie, dacă vor să lucreze în continuare, sau să renunţe la locul de muncă de la stat".

"În condiţiile în care într-o instituţie trebuie să faci reducere, aşa cum trebuie făcută în perioada următoare, în multe instituţii, dacă nu ai alte formule de a se reduce cheltuielile de salarii, este mult mai corect moral să plece din instituţie cineva care are o sursă de venit certă decât cineva care se bazează exclusiv pe acel salariu", a mai spus premierul. a