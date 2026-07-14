A făcut această declarație într-un interviu acordat Știrilor Pro TV, în care a precizat că discuțiile pentru formarea guvernului s-au împotmolit la ordinea guvernelor minoritare. Despre declarațiile social-democraților, că nu vor vota necondiționat proiectele pentru PNRR, șeful statului spune că fac parte din negociere și îi dă dreptate lui Sorin Grindeanu că PSD se află momentan în opoziție.

Nicușor Dan e de părere că mai sunt șanse ca partidele din fosta coaliție să ajungă la o înțelegere. Nu exclude alegerile anticipate, dar crede că suntem totuși departe de această posibilitate.

Nicușor Dan, președintele României: ”Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud. Nu e ceva ce îmi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situația asta, plus încă trei, patru luni de alegeri.”

Deși la Cotroceni, ambele tabere au căzut de acord asupra formulei de guverne minoritare, negocierile s-au blocat, pentru că își doresc cu toții să fie primii la conducere.

Nicușor Dan, președintele României: ”Experiența ultimilor ani ne-a arătat că partidul pe care îl prinde alegerile la guvernare este dezavantajat electoral. Și atunci esența discuției a fost da, suntem de acord, dar nu vrem să fim noi ultimii."

Social-democrații au anunțat, printr-un comunicat de presă, că în schimbul votului pentru proiectele legislative pentru PNRR cer ca Executivul Bolojan să le accepte condițiile, pentru că PSD s-ar afla în opoziție.

Nicușor Dan, președintele României: ”PSD este în opoziție, atâta timp cât nu au miniștri, secretari de stat, prefecți. Este o formă a domnului Grindeanu de a spune că vrea să negocieze pe aceste pachete de legi. Eu sunt optimist că, în urma discuțiilor și a negocierilor care sunt esența politicii, o să ajungem să trecem pachetul PNRR.”

În schimb, Ilie Bolojan a declarat la B1 TV că declarațiile social-democraților ”nu sunt în regulă pentru țara asta, pentru că nu poți să șantajezi practic absorbția de fonduri de o nerealizare politică pe care ai avut-o.”

Președintele PNL e de părere că declarațiile liderului PSD, venite după ce a spus public de mai multe ori că va susține proiectele PNRR, îi determină pe liberali să nu aibă încredere să îi lase primii pe social-democrați la Palatul Victoria.

Ilie Bolojan, președintele PNL (sursa: B1TV): ”Îți pui întrebarea dacă peste o săptămână, peste o lună, două sau trei, nu se va găsi orice fel de motiv ca angajamentele față de un program de guvernare să nu fie respectate sau o formulă de reciprocitate să mai fie respectată".

Unul dintre cele mai intens dezbătute proiecte pentru PNRR este cel privind salarizarea unică, pentru care președinții PSD, PNL, USR și UDMR au semnat un acord mediat de Administrația Prezidențială.