Președintele Nicușor Dan, despre deficitul bugetar: ”Stăm chiar mai bine decât prognozat”

Stiri Economice
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Inquam Photos / George Calin

Președintele Nicușor Dan afirmă că România ”stă chiar mai bine” decât a fost prognozat, în ceea ce privește deficitul bugetar și că ”pentru moment, cifrele sunt bune”.

autor
Cristian Matei

Șeful statului a făcut aceste afirmații în cadrul unor declaraţii de presă care au fost susţinute la Ambasada României de la Paris, după ce a participat la festivităţile dedicate Zilei Naţionale a Franţei.

Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă România poate să evite retrogradarea rating-ului de țară la categoria ”junk” și dacă va avea întâlniri, în acest context, cu reprezentanții companiilor de evaluare.

Evident. Prima delegație vine în 18 iulie și urmează să dea raportul la sfârșitul lunii iulie. În măsura în care și aici, în fine, am vorbit de PNRR, unde am zis că am vorbit de condiții, aici, toată lumea este de acord să se întâlnească, în măsura în care este necesar, cu delegațiile firmelor de evaluare.”, a spus Nicușor Dan.

De asemenea, întrebat dacă a primit asigurări de la Guvern că ”direcția de scădere a deficitului sau investițiile rămân și evităm intrarea în categoria junk”, Nicușor Dan a declarat că ”sunt două chestiuni diferite în ceea ce privește deficitul”.

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”Avem un buget, da, aprobat de Parlament în martie și nu există nicio intenție de a modifica acest buget. Bugetul se reflectă în deficit. Dar chiar stăm chiar mai bine. O să vedem până la sfârșitul anului. Stăm chiar mai bine decât prognozat. Asta poate și din cauză că bugetul a fost adoptat în martie și nu în decembrie-ianuarie. Da, pentru moment, cifrele sunt bune. Cifrele parțiale pe primele cinci-șase luni sunt bune în ceea ce privește deficitul.”, a precizat șeful statului.

În ceea ce privește evaluarea României, Nicușor Dan spune că un aspect foarte important este și cel legat de stabilitatea politică.

”Și m-ați mai întrebat de evaluare. Asta ține de agențiile de rating. Dar eu personal nu văd în momentul acesta un risc. Bineînțeles că în momentul în care o agenție de rating vine și te evaluează, o componentă este componenta de stabilitate politică. Atâta timp cât există garanția că nu ne abatem de la țintele de deficit pe care în mod explicit o dau partidele, eu nu văd riscul ăsta. Dar trebuie să convingem oamenii care vin”, a spus președintele.

Deficitul bugetar s-a redus la jumătate la 31 mai, de la 3,35% la 1,75% din PIB

Conform execuției bugetare la 31 mai 2026, publicată de Ministerul Finanțelor Publice, deficitul bugetar s-a redus cu peste 28,3 miliarde lei față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv cu 1,60% ca pondere în PIB.

„Execuția bugetară la cinci luni confirmă consecvența modului în care am asumat gestionarea finanțelor publice. Deficitul s-a redus aproape la jumătate față de aceeași perioadă din 2025, de la 3,35% la 1,75% din PIB. Este un semnal bun, mai ales pentru că ajustarea nu s-a făcut prin blocarea investițiilor, ci printr-un control mai atent al cheltuielilor curente și printr-o utilizare mai bună a fondurilor europene și PNRR”, a transmis ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, citat în comunicatul instituției.

În continuare, statul trebuie să-și dozeze foarte atent cheltuielile în perioada următoare, astfel încât deficitul să fie ținut sub control.

La Bruxelles ne-am angajat să avem un deficit în 2026 de cel mult 127-128 de miliarde de lei, în scădere față de anul 2025, când a fost cu 20 de miliarde mai mare.

Deficitul bugetar se temperează după primele cinci luni din 2026, însă statul continuă să cheltuiască peste încasări

Sursa: StirilePROTV

Etichete: deficit bugetar, nicusor dan,

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