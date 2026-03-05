Nicușor Dan, după racheta interceptată de NATO în Turcia: ”Nu există niciun motiv de îngrijorare pentru România”

Președintele Nicușor Dan, aflat, joi, în vizită oficială în Polonia, a fost întrebat de jurnaliști care sunt riscurile de securitate asupra bazelor militare românești, având în vedere incidentul recent în care au fost implicate forțele NATO din Turcia.

Cristian Matei

Apărarea aeriană a NATO din Mediterana a doborât, miercuri, o rachetă care se îndrepta spre spațiul aerian al Turciei, după ce a trecut peste Irak și Siria.

Alianța nord-atlantică a condamnat Teheranul pentru că a țintit Turcia, dar și pentru celelalte distrugeri din regiune.

Președintele Nicușor Dan spune că românii nu au de ce să se teamă, pentru că sunt ”absolut protejați”.

Jurnalist: Având în vedere incidentul cu racheta balistică iraniană doborâtă de sistemele antirachetă ale NATO în Turcia, care sunt riscurile de securitate asupra bazelor militare românești și cât de protejați trebuie să simtă cetățenii români și polonezi de sistemele antirachetă ale SUA și ale NATO de la Deveselu și Redzikowo? 

Președintele Nicușor Dan: ”Absolut protejați. Deci nu există niciun motiv de îngrijorare în acest moment. Evident că în contextul de escaladare în zona Golfului, s-a ridicat gradul de alertă în bazele militare americane, peste tot în lume, dar asta este tot. Deci nu există niciun motiv de îngrijorare.”

Mark Rutte nu vede necesitatea invocării Articolului 5 al NATO după incidentul cu racheta iraniană din Turcia

Doborârea unei rachete balistice care se îndrepta spre Turcia de către apărarea aeriană a NATO nu oferă un motiv imediat pentru a declanşa clauza de apărare reciprocă prevăzută de Articolul 5 al Alianţei Nord-Atlantice, a declarat joi secretarul general Mark Rutte pentru Reuters, potrivit Agerpres.

"Nimeni nu vorbeşte despre Articolul 5", a spus Rutte. "Cel mai important lucru este că adversarii noştri au văzut ieri că NATO este atât de puternică şi de vigilentă, şi chiar mai vigilentă, dacă este nevoie, de sâmbătă", a afirmat el.

Turcia a declarat că apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică iraniană în timp ce se îndrepta spre spaţiul aerian turcesc, fiind pentru prima dată când acest membru al Alianţei a fost atras în conflictul din Orientul Mijlociu şi amplificând riscul unei extinderi care să implice aliaţii săi din bloc.

Statul Major General al Forţelor Armate Iraniene a negat joi că ar fi lansat rachete asupra Turciei, spunând că Republica Islamică respectă suveranitatea Turciei "prietenoase", conform unei declaraţii difuzate de presa iraniană.

Articolul 5 al NATO specifică faptul că un atac asupra unuia dintre membrii Alianţei este un atac asupra tuturor celorlalţi.

Rutte a declarat că NATO sprijină Statele Unite în atacurile lor împotriva Iranului, deoarece această ţară este "aproape de a deveni o ameninţare şi pentru Europa".

În timp ce războiul SUA-Iran a intrat în a şasea zi, conflictul s-a extins dincolo de statele din Golf şi în Asia, tulburând pieţele globale şi determinând mii de turişti şi locuitori blocaţi să încerce să fugă din Orientul Mijlociu.

Rusia și Turcia condamnă atacurile SUA asupra Iranului: „Act de agresiune și încălcare a suveranității”

Sursa: StirilePROTV

