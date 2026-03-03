„Eu am perceput clar că eliminarea capacităţii nucleare, neutralizarea capacităţii rachetelor balistice şi dispariţia (liderului suprem iranian) Ali Khamenei sunt aplaudate de mulţi dintre colegii mei din cadrul NATO”, a dat asigurări, în faţa presei, în capitala Macedoniei de Nord secretarul general al NATO.

Alianţa Nord-Atlantică „nu este implicată” în acest conflict, a anunţat Mark Rutte.

Însă, „cred că suntem cu toţii mai bine acum că el (n.r. Ayatollah Ali Khamenei) este mort, iar capacităţile nucleare şi balistice (ale Iranului) sunt lovite şi reduse puţin câte puţin”,a declarat secretarul general al NATO, într-o conferinţă de presă comună cu preşedinta nord-macedoneană Gordana Siljanovska Davkova.

NATO a anunţat duminică faptul că-şi ajustează poziţionarea forţelor cu scopul de garanta securitatea celor 32 de state membre împotriva unor „potenţiale ameninţări”, de exemplu rachete balistice sau drone lansate din Iran ori din regiune „sau din alte regiuni”.