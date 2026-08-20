La întâlnire participă şi ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, şi ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, scrie news.ro.

Întâlnirea preşedintelui cu liderii partidelor din fosta coaliţie are loc joi, la ora 14:00, la Palatul Cotroceni.

La discuţii vor participa preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor.

În plus, la întâlnirea de la Palatul Cotroceni au fost invitaţi şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

Tema întâlnirii şefului statului cu partidele este stadiul implementării proiectelor PNRR, în condiţiile termenului de 31 august 2026.