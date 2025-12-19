Un deținut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă din Constanța. Individul, condamnat la 4 ani și 7 luni de închisoare

19-12-2025 | 08:15
Este alertă în Constanța, unde echipe de polițiști și jandarmi caută de joi un deținut evadat de la Penitenciarul Poarta Albă.

Cătălin Covrig

Potrivit autorităților, individul de 24 de ani – condamnat la patru ani și șapte luni de închisoare – a profitat de o vizită medicală la cabinetul penitenciarului.

A sărit gardul și a fugit pe câmp.

S-a întâmplat după lăsarea întunericului. Imediat s-a dat alarma, iar zeci de polițiști și jandarmi au verificat autoturisme, mijloace de transport în comun, trenuri, dar și terenurile agricole din apropirea penitenciarului.

Deținutul evadat se numește Ionuț Văcărașu. A fost condamnat după ce a jefuit o casă de pariuri sportive din județul Suceava.

Sursa: Pro TV

