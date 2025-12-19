Un deținut a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă din Constanța. Individul, condamnat la 4 ani și 7 luni de închisoare

Este alertă în Constanța, unde echipe de polițiști și jandarmi caută de joi un deținut evadat de la Penitenciarul Poarta Albă.

Potrivit autorităților, individul de 24 de ani – condamnat la patru ani și șapte luni de închisoare – a profitat de o vizită medicală la cabinetul penitenciarului.

A sărit gardul și a fugit pe câmp.

S-a întâmplat după lăsarea întunericului. Imediat s-a dat alarma, iar zeci de polițiști și jandarmi au verificat autoturisme, mijloace de transport în comun, trenuri, dar și terenurile agricole din apropirea penitenciarului.

Deținutul evadat se numește Ionuț Văcărașu. A fost condamnat după ce a jefuit o casă de pariuri sportive din județul Suceava.

