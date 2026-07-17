Nicușor Dan a mai spus că pare o abordare pentru 5% în plus sau în minus şi e imatură din partea celor care vântură ideea asta, scrie News.ro.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat despre alegerile anticipate că le consideră ”un subiect neserios”.

”Cred că e un subiect total neserios. Faptul că o temă evident neserioasă, cum este suspendarea, care trebuie să fie o sancţiune serioasă pentru nişte încălcări serioase ale Constituţiei, e luată de o parte a populaţiei în serios este un semn al neîncrederii generale faţă de clasa politică. În felul ăsta o percep. Pentru mine, ca persoană, că se va întâmpla asta, nu e ceva ce iau în serios. Alegerile anticipate, în schimb, în opinia mea, reprezintă un semn de imaturitate politică şi, din nou, vorbesc în general despre clasa politică”, a declarat vineri preşedintele.

El a explicat că, în momentul în care, în mod evident, se ţin alegeri, câteva luni măreşte incertitudinea pentru români şi rezultatul va fi tot cam acela.

”Aș zice doar abordare imatură. Șantaj ar însemna un plan”

”Din nou, pare că e o abordare pentru 5% în plus sau în minus. E imatură din partea celor care vântură ideea asta”, a subliniat șeful statului.

Întrebat dacă ar putea fi şi un instrument de şantaj, Nicuşor Dan a spus: ”Aş zice doar abordare imatură. Şantaj ar însemna un plan. Ăsta e modul meu de a funcţiona în viaţă, în politică: să încerc să estimez consecinţele, pasul doi, pasul trei macăr, ale unei acţiuni. Mi se pare că multă lume e blocată la pasul întâi, într-o luptă foarte emoţională pentru nişte chestiuni. Întrebarea e ce facem în pasul doi. Aici pare că lumea nu prea avansează”.

Şeful statului a mai spus că există tot timpul mirajul, pentru politician, al alegerilor viitoare”.

”Adică, acum e cum e, dar o să vezi la alegerile din 2028, o să fie nemaipomenit. Meseria ta este să rezolvi problemele oamenilor între alegeri. Alegeri, în fine, ne mai criticăm unii pe alţii, vedem ce mai facem. Dar meseria noastră este ca, între rândurile de alegeri, să reuşim să ducem ţara asta, prin politici sectoriale, într-o direcţie corectă”, a spus el.