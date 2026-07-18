Furnizorul de apă anunță că alimentarea a fost sistată până sâmbătă, la ora 21:00, însă este posibil ca termenul să fie prelungit, potrivit News.ro.

”Din cauza creșterii turbidității apei brute la Stația de Tratare Apă Azuga, este necesară întreruperea temporară a furnizării apei potabile pentru desfășurarea proceselor tehnologice necesare asigurării calității apei distribuite. Interval estimat: 17:00 – 21:00, cu posibilitate de prelungire.

Zone afectate: Azuga – parțial, strada Victoriei, și Bușteni – cartierele Zamora, Poiana Țapului și Piatra Arsă”, informează, sâmbătă după-amiază, operatorul de apă Hidro Prahova.

Reprezentanții companiei precizează că reluarea furnizării apei se va realiza treptat, după stabilizarea parametrilor de funcționare ai sistemului.