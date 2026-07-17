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Radu Miruță a demis-o pe Anna-Maria Dudas, care avea un atelier de ciocolată într-o clădire a Ministerului Transporturilor

Stiri Politice
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Radu miruta id275643 inquam photos george calin
Inquam Photos / George Calin

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a anunțat, vineri, că a demis-o din funcția de director general al Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) pe Anna-Maria Dudas, care avea un atelier de ciocolată.

autor
Cristian Matei

Ministrul a transmis, într-un mesaj publicat pe Facebook, că, în același timp, a dispus Corpului de Control al ministerului să efectueze o verificare completă la CENAFER.

Consider că o persoană care folosește instituția publică în interes propriu și nu respectă legea și regulile nu poate conduce o instituție a statului. Funcțiile publice presupun responsabilitate, integritate și respect față de banul public. Aceste principii nu sunt negociabile.

Tot astăzi am dispus Corpului de Control al ministerului să efectueze o verificare completă la CENAFER. Vor fi analizate contabilitatea instituției, cheltuielile, plățile efectuate, modul în care au fost administrați banii publici și gestionarea patrimoniului instituției.

Instituțiile statului trebuie administrate cu responsabilitate, profesionalism și respect față de interesul public. Datoria mea este să mă asigur că fiecare leu din banii contribuabililor este cheltuit corect și că cei aflați în funcții de conducere răspund pentru deciziile lor.

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Nu voi tolera abuzurile, privilegiile sau folosirea funcțiilor publice în interes personal. În același timp, este la fel de important să îi protejăm pe funcționarii care muncesc zi de zi, cu profesionalism și bună-credință, și care nu trebuie să suporte consecințele deciziilor greșite ale celor care îi conduc.

Curățarea administrației nu înseamnă doar sancționarea celor care greșesc, ci și respect pentru oamenii cinstiți care țin instituțiile statului în picioare. Cine confundă funcția publică cu un privilegiu personal nu trebuie sa aibă loc în administrație” - a precizat ministrul Miruță.

Ministrul interimar Radu Miruţă a făcut un control, alături de alţi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor, într-o clădire care aparţine instituţiei şi unde este sediul CENAFER.

La control au fost găsite mai multe ingrediente şi, deşi susţinea că "nu face nimeni" ciocolată, directorul Anna Maria Dudaş vindea aceste dulciuri pe pagina sa de Facebook, unde era trecut şi numărul ei de telefon mobil, a arătat Miruţă.

La etajul clădirii sunt "săli, camere de serviciu" pentru instructorii care vin din ţară, dar Anna Maria Dudaş a admis că avea amenajat un apartament acolo. La întrebările ministrului, ea a afirmat că a "moştenit" această situaţie şi pe angajaţi.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: demitere, ministerul transporturilor, ciocolata, Radu Miruţă ,

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