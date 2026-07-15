Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Cristian Tudor Popescu a făcut referire la afirmația președintelui conform căreia alegerile anticipate nu ar rezolva problema formării unei majorități parlamentare.

„Toate sondajele ne spun că vom fi cam tot acolo, fără posibilitatea de a forma o majoritate. Nu ar avea niciun fel de logică. Plus încă 3-4 luni de alegeri, în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele. Și după aceea o să-i rugăm să guverneze împreună”, a citat jurnalistul din declarația președintelui Nicușor Dan.

Pornind de la această declarație, Cristian Tudor Popescu a formulat o concluzie ironică, susținând că aceeași logică ar putea fi aplicată și alegerilor parlamentare desfășurate la termen.

„Pe cale de consecință, logică și asta, nu ar trebui să fie desființate doar alegerile anticipate, ci și alegerile la termen. Repartizăm locurile din Parlament potrivit procentajelor partidelor din «toate sondajele» și scutim o grămadă de bani. Nu?”, a scris CTP.

Gazetarul a făcut în acest sens și o observație la adresa președintelui, punând sub semnul întrebării motivele reale pentru care acesta ar respinge varianta alegerilor anticipate.

„P.S. Nu cumva îi e teamă de anticipate președintelui Dan deoarece ar arăta falimentul electoral al cârdașului său, PSD?”, a mai transmis Cristian Tudor Popescu.

Ce a declarat Nicușor Dan

Referitor la această posibilitate, în cazul în care partidele nu ar ajunge la o înțelegere privind formarea unei majorități, președintele Nicușor Dan a precizat pentru Știrile Pro TV că varianta alegerilor anticipate a fost discutată foarte puțin și că nu este o soluție pe care și-o dorește în acest moment.

„Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud. Nu e ceva ce îmi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică”, a declarat șeful statului.

Întrebat despre condițiile excepționale care ar putea duce totuși la declanșarea unor alegeri anticipate, Nicușor Dan a indicat un singur scenariu posibil: existența unui blocaj politic prelungit, fără perspective reale de rezolvare.

„Eu cred că încă sunt resurse pentru a găsi o formulă care să aibă o majoritate în Parlament”, a mai afirmat președintele.