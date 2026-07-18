ANALIZĂ. De ce va avea Marea Britanie un nou prim-ministru fără alegeri. Andy Burnham, așteptat la Regele Charles al III-lea

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Regele charles gettyimages 2286039080
Getty

Andy Burnham, politician veteran al Partidului Laburist și fost primar popular al regiunii Greater Manchester, urmează să devină luni următorul prim-ministru al Marii Britanii.

autor
Stirileprotv

El preia oficial funcția de la Keir Starmer, care și-a anunțat demisia luna trecută.

Potrivit Associated Press, Burnham a fost singurul candidat care a obținut suficient sprijin din partea colegilor săi deputați laburiști pentru a-l înlocui pe Starmer în funcția de lider al partidului de guvernământ.

Deoarece Partidul Laburist deține majoritatea în guvern, liderul său devine, de asemenea, prim-ministru al Regatului Unit.

Burnham a primit sprijinul a 349 dintre cei 401 de deputați ai Partidului Laburist și a fost desemnat lider al partidului în cadrul unei conferințe speciale a partidului, vineri. Totuși, el nu a devenit oficial prim-ministru imediat — acest lucru se va întâmpla luni, 20 iulie, când se va întâlni cu regele Charles al III-lea la Palatul Buckingham pentru a primi aprobarea oficială. Până atunci, Starmer rămâne prim-ministru interimar.

Citește și
VIDEO. Un incendiu în Norvegia, cel mai mare din istoria modernă a țării, a distrus peste 100 de locuințe. Cauza, necunoscută

Associated Press prezintă modul și motivele pentru care Marea Britanie are un nou prim-ministru la doar doi ani după ce Starmer și-a condus partidul către o victorie electorală zdrobitoare:

De ce are loc o schimbare de lider în Marea Britanie, fără alegeri generale

Democrația parlamentară britanică permite partidelor aflate la guvernare să-și schimbe liderii în timpul mandatului, câștigătorul devenind prim-ministru fără a fi necesare alegeri generale.

Prim-miniștrii pot fi înlocuiți dacă au demisionat din funcția de lider al partidului lor sau au fost forțați să plece în urma unei contestații la conducere.

Următoarele alegeri naționale nu trebuie să aibă loc decât în 2029, la cinci ani de la ultimele alegeri din 2024.

Starmer a anunțat că demisionează din funcția de lider al Partidului Laburist pe 22 iunie, după doar doi ani la putere, punând capăt unui mandat marcat de o serie de greșeli politice — în special decizia sa de a-l numi pe un bărbat cu legături strânse cu defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein în funcția de ambasador al Marii Britanii în Statele Unite.

Pierderile grele suferite de Partidul Laburist în cadrul alegerilor locale de la jumătatea mandatului, din luna mai, i-au determinat pe mulți parlamentari să ceară demisia lui Starmer. Iar când Burnham — favorizat de mulți membri ai Partidului Laburist pentru a conduce partidul și țara — a câștigat o alegere specială pentru un loc în Parlament, Starmer a cedat presiunii crescânde de a demisiona.

Demisia sa a declanșat automat o cursă pentru conducerea Partidului Laburist. Conform regulilor Partidului Laburist, un parlamentar poate contesta liderul dacă are sprijinul unei cincimi din parlamentarii partidului din Camera Comunelor.

Nu a existat niciun alt candidat în afară de Burnham, care a depășit cu ușurință acest prag.

Burnham va fi al șaptelea prim-ministru într-un deceniu

Nu este neobișnuit ca prim-miniștrii să ajungă la putere fără alegeri generale în cadrul sistemului parlamentar britanic.

De fapt, patru dintre cei șase prim-miniștri britanici din ultimul deceniu au preluat funcția de conducere câștigând competiții interne pentru conducerea partidului, în locul predecesorilor lor, și nu prin vot public.

În anii 2010, atât Theresa May, cât și Boris Johnson au devenit prim-miniștri după ce au câștigat alegerile interne pentru conducerea Partidului Conservator, în urma demisiei predecesorilor lor în timpul mandatului.

Când Johnson și-a anunțat demisia în 2022, conservatorii au organizat o competiție pentru conducerea partidului, iar membrii partidului au ales-o pe Liz Truss să-i ia locul. Iar când Truss a demisionat, doar 49 de zile mai târziu, ea a fost, la rândul ei, înlocuită de Rishi Sunak printr-un proces similar.

Burnham va deveni astfel al șaptelea prim-ministru într-un deceniu turbulent al politicii britanice, marcat de o succesiune rapidă de lideri care, toți, într-o anumită măsură, nu au reușit să gestioneze cu succes consecințele haotice ale deciziei Marii Britanii de a se separa de Uniunea Europeană.

Puterea trece în alte mâini printr-un ritual bine pus la punct

După ani de schimbări frecvente la conducere, succesiunea evenimentelor tradiționale care însoțesc transferul puterii a devenit familiară pentru mulți britanici.

Luni, 20 iulie, Starmer își va ține discursul de rămas-bun în fața publicului, înainte de a se îndrepta spre Palatul Buckingham pentru o scurtă întâlnire cu regele și pentru a-și depune demisia în mod oficial.

După plecarea lui Starmer, va veni rândul lui Burnham să sosească la palat, unde Charles îi va cere în mod oficial să formeze un guvern.

Ceremonia privată este cunoscută sub numele de „Sărutul mâinilor”, în conformitate cu tradiția istorică, deși, de fapt, nu se sărută nici o mână, iar cei doi bărbați vor da, cel mai probabil, o strângere de mână.

Când Burnham va părăsi palatul, va deveni cea de-a 59-a persoană care ocupă funcția de prim-ministru britanic. Apoi se va deplasa cu mașina la reședința sa oficială de la nr. 10 Downing Street, unde se așteaptă să facă prima sa declarație în calitate de prim-ministru.

Întreaga secvență este, de obicei, transmisă în direct la televiziune — și se va încheia în câteva ore.

Articol recomandat de sport.ro
Iubita lui Lamine Yamal, interzisă pe TikTok: „Eram supărată!”
Iubita lui Lamine Yamal, interzisă pe TikTok: „Eram supărată!”
Citește și...
Stiri externe
VIDEO. Un incendiu în Norvegia, cel mai mare din istoria modernă a țării, a distrus peste 100 de locuințe. Cauza, necunoscută

Un incendiu rezidențial, care este considerat cel mai mare din istoria modernă a Norvegiei, a distrus peste 100 de locuințe și a forțat sute de persoane să se evacueze, au anunțat sâmbătă autoritățile.
Stiri externe
Orașul care a redus numărul deceselor provocate de caniculă și ar putea deveni un model pentru întreaga lume

Vara aceasta a fost marcată de temperaturi extrem de ridicate în mare parte din Statele Unite și Europa.
Stiri externe
Specialiştii contestă baza ştiinţifică a planului Pentagonului de testare anuală a testosteronului militarilor

Decizia Pentagonului de a introduce testarea anuală a testosteronului pentru militarii de peste 30 de ani a stârnit controverse în rândul specialiștilor, relatează Reuters.

Recomandări
Stiri externe
Atac al Ucrainei în Rusia. Opt morţi şi zeci de răniţi. Volodimir Zelenski: ”A fost lovită și o instalație petrolieră”. VIDEO

Un atac cu drone ucrainene asupra a două centre logistice s-a soldat cu cel puţin opt morţi în Rusia şi un incendiu într-un depozit de petrol din regiunea Moscova a dus la evacuarea unei maternităţi, au anunţat autorităţile locale. 

Știri Actuale
Mai mulţi turişti au rămas blocaţi în telecabina de la Bâlea din cauza unei defecţiuni tehnice

Mai mulţi turişti au rămas blocaţi, sâmbătă, în telecabina de la Bâlea, din cauza unei defecţiuni tehnice, însă nu sunt în pericol, a anunţat şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

Stiri externe
ANALIZĂ. De ce va avea Marea Britanie un nou prim-ministru fără alegeri. Andy Burnham, așteptat la Regele Charles al III-lea

Andy Burnham, politician veteran al Partidului Laburist și fost primar popular al regiunii Greater Manchester, urmează să devină luni următorul prim-ministru al Marii Britanii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 18 Iulie 2026

02:04:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 17 Iulie 2026

01:45:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 13 | Sănătatea inimii vara: prevenirea riscului de complicații cardiovasculare

26:30

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Iunie 2026

16:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Guardiola a numit jucătorii care pot tranșa Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale

Sport

Probleme mari în Gruia! CFR Cluj cere sprijin financiar din partea fanilor pentru o deplasare