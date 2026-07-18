"Echipa de prim răspuns a Serviciului Public Judeţean Salvamont Sibiu intervine în zona Bâlea pentru asistarea unui grup de turişti rămaşi în zona montană în urma unei avarii produse la telecabină. Situaţia nu este una gravă, iar persoanele sunt în siguranţă, fiind asistate atât de personalul telecabinei, cât şi de salvatorii montani. Acestea vor fi însoţite pe durata deplasării către Bâlea Cascadă", a explicat Dan Popescu, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat pentru Agerpres că turiştii se află în ambele cabine ale telecabinei de la Bâlea, pe ambele sensuri de mers, la înălţime.

Telecabina de la Bâlea face posibil transportul pe cablu între Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş. Această distanţă poate fi parcursă şi pe şosea, pe Transfăgărăşan.