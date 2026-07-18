Kyle Bylin și Jeremy Morrison au fost singurii doi copii născuți pe 26 ianuarie 1988 la Unity Medical Center din Grafton, statul american Dakota de Nord, potrivit Metro.co.uk.

Însă, dintr-o eroare care avea să le schimbe complet viața, fiecare dintre ei a plecat acasă cu familia celuilalt.

Adevărul a ieșit la iveală abia aproape patru decenii mai târziu, după ce Kyle a făcut, din curiozitate, un test ADN dintr-un kit primit în urma unui schimb de cadouri de Crăciun.

Cei doi îi dau acum în judecată pe reprezentanții spitalului, susținând că au fost privați de viețile pe care ar fi trebuit să le trăiască.

Un test ADN a dezvăluit adevărul

Kyle, care s-a născut de fapt sub numele de Jeremy Morrison, păstrează și astăzi brățara de maternitate pe care este trecut, în mod greșit, numele Kyle Bylin.

Schimbul de identitate a fost descoperit în urmă cu doi ani, când acesta a efectuat un test ADN la domiciliu.

Rezultatele l-au pus în legătură cu mătușa sa biologică pe o platformă de genealogie.

Ulterior, nepotul acesteia, Jeremy, și-a făcut și el un test ADN, iar rezultatele au confirmat adevărul.

„În acel moment am rămas complet șocat”, a povestit Kyle. „Nu ne-am fi imaginat niciodată că a fost vorba despre o încurcătură produsă chiar la naștere.”

Jeremy spune că a avut convingerea că ceva nu este în regulă imediat ce a văzut o fotografie cu fratele lui Kyle și a observat asemănarea izbitoare dintre ei. Evelyn Newton, femeia care l-a crescut pe Kyle ca pe propriul fiu, a declarat pentru Associated Press: „Kyle este și va rămâne fiul meu. Asta nu se va schimba niciodată. Dar simt că am fost lipsită de viața pe care ar fi trebuit să o trăiesc alături de fiul meu biologic. Nu poți recupera 35 de ani. Primii pași, învățatul șofatului, căsătoria... Cum ai putea compensa toate acestea?”

Spitalul recunoaște schimbul

Conducerea Unity Medical Center nu contestă faptul că cei doi nou-născuți au fost schimbați la un moment dat.

Reprezentanții spitalului afirmă că încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat, însă nu au găsit dovezi care să demonstreze că personalul sau administrația unității medicale au fost responsabili pentru eroarea care le-a schimbat viețile.

„Înțelegem impactul profund pe care această descoperire l-a avut asupra celor doi și asupra familiilor lor”, se arată într-un comunicat al spitalului.

„Din păcate, au trecut aproape patru decenii, iar documentele medicale și cele privind personalul care ar fi putut oferi explicații suplimentare nu mai există. În plus, niciun membru al echipei medicale care a asistat nașterile din acea perioadă nu mai lucrează în spital.”

Descoperirea nu i-a schimbat însă lui Jeremy sentimentele față de familia care l-a crescut. El îi consideră în continuare părinții săi pe Elizabeth O'Toole și Terry Morrison.

Recunoaște că au existat momente dificile, mai ales după divorțul părinților, când avea șapte ani și și-ar fi dorit un frate pe care să se sprijine, însă spune că a avut o copilărie fericită.

Astăzi locuiește în Colorado City, în statul Colorado, și lucrează ca inspector de sudură pentru o companie din domeniul energiei eoliene.

Este convins că, dacă nu ar fi fost schimbat la naștere, probabil ar fi rămas în Dakota de Nord, alături de tatăl și fratele său biologic, lucrând la ferma de cereale unde a crescut Kyle.

Evelyn Newton spune că nu a bănuit niciodată că Kyle nu era fiul ei biologic. Este adevărat că toți membrii familiei aveau părul deschis la culoare, în timp ce Kyle avea părul închis. Totuși, soțul ei avea rude brunete, iar ea însăși fusese adoptată și nu știa cum arătau rudele sale biologice, așa că nu și-a pus niciodată întrebări.

Pentru Kyle, întrebările legate de influența moștenirii genetice față de cea a mediului în care a crescut au căpătat acum o semnificație profund personală.

După ce și-a construit o carieră universitară departe de Dakota de Nord, el credea că discuțiile politice aprinse de la mesele în familie, de Ziua Recunoștinței, sunt pur și simplu o tradiție americană.

Între timp, atât Kyle, cât și Jeremy și-au întâlnit părinții biologici. Întâlnirile au fost emoționante, dar și stânjenitoare, mărturisesc ei. Cei doi nu s-au întâlnit încă față în față, însă au vorbit la telefon.