Președintele Nicușor Dan a spus despre apelul liberalului Alexandru Muraru, care îi ceruse să nu mai solicite PNL să salveze PSD, că la vârsta adultă, exaltarea nu e bună.

"La vârsta adultă, exaltarea nu e bună, mai ales când vorbeşti în numele unei categorii de oameni care ţi-au dat mandat", a spus preşedintele Nicuşor Dan despre apelul făcut de liberalul Alexandru Muraru, care i-a solicitat să nu le mai ceară liberalilor să salveze PSD.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, preşedintele a răspuns: "Ce trebuie să se întâmple este să avem cât mai repede un guvern cu puteri depline, pentru că toată consumaţia de energie pe care o facem, de exemplu, pe legile pentru PNRR, poate fi mult mai simplu dacă am avea un guvern cu puteri depline care putea inclusiv să dea ordonanţe de urgenţă. Asta este lucrul important".

Întrebat dacă prelungirea interimatului lui Ilie Bolojan întârzie şi adoptarea proiectelor din PNRR, şeful statului a răspuns: "Se vede cu ochiul liber. Dacă trebuie tot să ne contorsionăm în sesiuni extraordinare ale Parlamentului, evident că e preferabil să avem un guvern cu puteri depline".

Despre varianta cu patru guverne succesive, în care fiecare guvern să guverneze 6 luni, şeful statului a arătat că au fost mai multe fragmente de discuţii.

”Nu există în momentul de față o soluție, nici măcar asta de armistițiu”

"E cumva ridicol să ai patru guverne în 2 ani şi să faci un program pentru asta. Deci, s-a vorbit de la variante de un guvern de armistiţiu, la început, în care sau să fie tehnocrat sau să fie toată lumea la un loc, s-a mai vorbit, pentru că nimeni nu vrea să fie la sfârşit, s-a vorbit de un guvern, să zicem tehnocrat, la sfârşit, înainte de alegeri, care să se ocupe de alegeri şi s-a mai vorbit şi de această rotativă între un guvern PSD, minoritar, susţinut de PNL şi un guvern PNL susţinut de PSD şi cum să se rotească între ele. Dar nu s-a pus problema să fie toate patru. Adică discuţiile au fost pe aici, dar concluzia este că nu există în momentul de faţă o soluţie, nici măcar pe ăsta de armistiţiu, care să ducă câteva luni", a explicat Nicuşor Dan despre discuţiile cu partidele.

Liderul PNL Iaşi, Alexandru Muraru, i-a transmis sâmbătă preşedintelui Nicuşor Dan, înainte de consultările de luni, să nu le ceară liberalilor să salveze PSD pentru că PNL este rupt definitiv de PSD, oricâte decizii s-ar da în instanţă şi oricât ar încerca să se amestece în viaţa internă a partidului lor.

"Dacă credeţi că veţi combate extremismul alături de PSD, sunteţi într-o mare eroare", îi mai spune el şefului statului.

Întrebat ce îl face să creadă că toţi liderii se vor înţelege şi că Ilie Bolojan nu va rămâne premier interiman până anul viitor, şeful statului a răspuns: "O întrebare foarte bună pe care mi-o puneţi. Dacă nu există o disponibilitate suplimentară de la toată lumea care e implicată, nu se întâmplă nimic în plus în septembrie faţă de iunie, evident. Deci, e nevoie ca partidele, pentru interesul românilor, să dea dovadă de mai mare disponibilitate pentru a găsi o soluţie".