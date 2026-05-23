Poliţia a reţinut un grup de persoane mascate pe strada principală care duce către Palatul Moncloa din Madrid, unde locuieşte Sanchez împreună cu familia sa, după cum au arătat imaginile difuzate de televiziunea spaniolă.

Zeci de mii de demonstranţi au purtat bannere cu mesajul „Demisia mafiei socialiste” şi alte sloganuri, alături de zeci de steaguri spaniole, în cadrul Marşului pentru Demnitate, organizat de asociaţia Societatea Civilă Spaniolă.

Liderii Partidului Popular, de opoziţie, şi ai partidului de extremă dreapta Vox au participat, de asemenea, la marşul care s-a desfăşurat în mare parte paşnic.

Un tribunal spaniol a anunţat marţi că fostul prim-ministru socialist spaniol Jose Luis Rodriguez Zapatero este anchetat pentru că ar fi condus o reţea de trafic de influenţă şi spălare de bani, o altă lovitură pentru guvernul de stânga afectat de scandaluri de corupţie. Zapatero, un aliat cheie al actualului prim-ministru, a negat marţi orice faptă ilegală.

Organizatorii au declarat că 80.000 de persoane au participat la protest, deşi reprezentantul guvernului spaniol a estimat numărul acestora la aproximativ 40.000.