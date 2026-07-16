"Soluţia este acolo unde sunt voturile din Parlament, adică la partide. Eu am propus două soluţii, fiecare dintre ele mi s-a părut foarte potrivită la momentul acela, mai ales cea a guvernului tehnocrat. Acum e o responsabilitate care e la partide", a afirmat Nicuşor Dan, la o conferinţă de presă la Muzeul Naţional de Istorie a României, scrie Agerpres.

Şeful statului a menţionat că discuţiile pe această temă continuă la nivel informal, dar după consultările de luni dimineaţă nu se înregistrează progrese suficiente pentru a justifica o rundă formală de consultări în curând.

"Ce trebuie să se întâmple este că să avem cât mai repede un guvern cu puteri depline, pentru că tot consumul ăsta de energie pe care îl facem, de exemplu, pe legile pentru PNRR, ar fi mult mai simplu dacă am avea un guvern cu puteri depline care ar putea inclusiv să dea ordonanţe de urgenţă. Ăsta este lucrul important", a adăugat el.

Ce variante de guvern au fost discutate

Nicuşor Dan a explicat că discuţiile au vizat mai multe variante, precum un guvern de armistiţiu la început, "în care sau să fie tehnocrat sau să fie toată lumea la un loc", precum şi o variantă de guvern tehnocrat la final, înainte de alegeri. De asemenea, s-a discutat şi despre o rotativă între un guvern minoritar PSD susţinut de PNL, USR şi UDMR şi un guvern PNL-USR-UDMR susţinut de PSD.

"Discuţiile au fost pe aici, dar concluzia este că nu există, în momentul de faţă, o soluţie", a arătat preşedintele.

Referindu-se la moţiunea de cenzură care a dus la demiterea Guvernului Bolojan, Nicuşor Dan a spus că au fost multe momente premergătoare acestei acţiuni, dar a apreciat că discuţia despre moţiune a avut loc după votarea bugetului, fiind un "gest de responsabilitate".

Şeful statului a afirmat că "lucrul care împiedică cel mai mult degajarea unei majorităţi care să susţină un guvern este un calcul electoral care prevalează în faţa unui calcul naţional - care este interesul României în acest moment şi o poziţionare electorală cu gândul la 2028".