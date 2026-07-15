”În urma acestui război nefericit, Ucraina şi-a dezvoltat o capacitate militară, tehnologică deosebită, bazată pe suferinţa şi realităţile pe care un război le aduce şi, fiind parteneri cu Ucraina şi având încredere unii în ceilalţi, vrem să dezvoltăm, bazându-ne pe acest parteneriat, capacităţi de apărare pentru armata noastră”, adaugă el.

Nicuşor Dan a fost întrebat, în cadrul declaraţiilor de presă comune cu liderii prezenţi la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est de la Kiev, cum răspunde România la ameninţările pe care Rusia le face, prin diverse canale şi prin diverşi intermediari sau proxies, din cauza planurilor pe care le avem de a produce drone împreună cu Ucraina.

”România e o ţară suverană şi nu se lasă intimidată. Ăsta este răspunsul scurt”, a afirmat şeful statului.

El a continuat, reiterând că Rusia este agresorul.

”În al doilea rând, aşa cum am spus-o şi cum au spus-o partenerii noştri în toate formatele în care ne-am văzut ultimele săptămâni, fie că a fost NATO, fie că a fost Coaliţia de Voinţă, Rusia este agresorul pentru această parte de Europa, şi toate alianţele noastre sunt defensive, tocmai pentru că Rusia este agresor. Iar dacă ne ducem la partea operaţională, în urma acestui război nefericit, Ucraina şi-a dezvoltat o capacitate militară, tehnologică deosebită, bazată pe suferinţa şi realităţile pe care un război le aduce şi, fiind parteneri cu Ucraina şi având încredere unii în ceilalţi, vrem să dezvoltăm, bazându-ne pe acest parteneriat, capacităţi de apărare pentru armata noastră”, a adăugat Nicuşor Dan.