Acesta a precizat că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a constat uneori în bani, alteori în echipamente, scrie Agerpres.

''Aici este o chestiune care are o componentă militară, pentru că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a fost uneori ajutor în bani şi alteori ajutor în echipamente. În momentul în care o ţară îşi ia din capacităţile sale de apărare nişte echipamente şi le mută în altă parte, asta uneori e bine să rămână un secret militar'', a afirmat şeful statului.

Declaraţiile au fost făcute la Kiev, unde preşedintele României a participat la Summitul Ucraina - Europa de Est.