„Legea nu stabilește niciun criteriu obiectiv – durată, conviețuire, interdependență economică, asumare publică – pentru identificarea momentului de la care o relație afectivă devine relevantă juridic, lăsând persoanei vizate sarcina de a se autocalifica drept destinatar al obligației”, argumentează președintele, referindu-se la formularea „soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”, scrie News.ro.

Aceasta în condițiile în care partenera sa, Mirabela Grădinaru, și-a făcut publice declarația de avere și declarația de interese înainte ca legea să fie adoptată de Parlament.