Șeful statului spune că este nevoie de măsuri pentru protejarea oamenilor, însă unele prevederi sunt formulate atât de neclar, încât lasă loc de interpretări și pot fi încălcate foarte ușor chiar de cei care trebuie să le aplice.

Un exemplu este interdicția de a împușca o ursoaică însoțită de pui mai mici de doi ani. Președintele atrage atenția că, în teren, este aproape imposibil să stabilești cu exactitate vârsta puilor înainte de intervenție.

Într-un alt punct Nicușor Dan cere ca legea să îi vizeze în primul rând pe urșii care ajung în localități și pun oamenii în pericol, nu doar atingerea unor cote de recoltare.

În plus, spune că nivelul acestor cote ar trebui reevaluat anual, în funcție de evoluția populației de urși, și propune un sistem digital prin care toate intervențiile să fie monitorizate în timp real.