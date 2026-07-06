Social-democrații le cer acum celor din PNL și USR nici mai mult, nici mai puțin decât să își revoce rezoluțiile votate în forurile de conducere, că nu se întorc la guvernare cu PSD, și să vină la negocieri, spre finalul săptămânii. Atât liberalii, cât și cei din USR, resping propunerea foștilor colegi din Guvern.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat o propunere către foștii colegi de coaliție din PNL și USR: pentru a putea discuta despre un guvern de armistițiu și refacerea fostei coaliții, mai întâi PNL și USR ar trebui să anuleze hotărârile luate în partide că nu vor forma un nou guvern cu PSD. În acest mod, spun social-democrații, i-ar putea convinge că sunt serioși în discuțiile privind un eventual acord politic și formarea unui guvern de armistițiu, ce ar avea probabil viață scurtă și posibil un premier independent.

Surse politice spun că e posibil ca liderii partidelor să se vadă față în față, spre finalul acestei săptămâni, și să discute condițiile în care ar putea să ajungă totuși la o înțelegere.

Pentru moment, însă, liberalii și cei din USR spun că nu se pune problema să își schimbe rezoluțiile adoptate.

În ce privește UDMR, Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor au discutat în ultimele zile. Mai exact, Kelemen Hunor ar fi mesagerul dintre cele două tabere. Astfel, cei din UDMR cer în continuare partidelor o soluție de compromis și un guvern de reconciliere.