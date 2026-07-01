”Discuţiile despre persoane şi funcţii trebuie să fie mereu ultimele, nu cele care ne blochează”, a transmis liberalul.

"Un acord pentru noul Guvern şi noul prim-ministru este mai uşor de realizat dacă există un numitor comun în privinţa priorităţilor României. Discuţiile trebuie să înceapă de la urgenţele României şi de la cine este dispus să îşi asume soluţionarea lor într-o guvernare proeuropeană. Noi, Partidul Naţional Liberal, suntem dispuşi să ni le asumăm", a scris, miercuri, pe Facebook, Siegfried Mureşan.

Acesta afirmă că, şi USR, şi UDMR, "două partide serioase, îşi vor asuma aceste reforme".

"Să vedem dacă şi PSD îşi doreşte să fie parte a acestor măsuri. În mod cert, vorbind de o guvernare proeuropeană, nu putem avea niciun numitor comun cu partidele extremiste şi antieuropene din Parlament. Abia după ce cădem de acord asupra acestor urgenţe şi asupra soluţionării lor, putem discuta despre componenţa Guvernului", a mai transmis liberalul.

Acesta este de părere că "discuţiile despre persoane şi funcţii trebuie să fie mereu ultimele, nu cele care ne blochează".

Parlamentul a intrat în vacanţă, iar partidele nu au ajuns încă la un acord pentru învestirea unui guvern.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că speră ca situaţia să fie remediată curând, România având nevoie de un guvern cu puteri depline. Cu toate acestea, nu a avansat o soluţie.