Liderul USR a comparat guvernul Veștea cu produsele luate de pe platforma chinezească Temu - adică ieftine ca promisiune, dar scumpe ca preț real plătit.

„Dacă cumva se întâmplă o minune și într-adevăr ar trece acest guvern, chiar ar fi un guvern de pe Temu, nu prea funcțional, dar cu siguranță foarte scump, pentru că trebuie să ne fie clar că acești peste 100 de independenți neafiliați, toți acești orfani ai Parlamentului, de fapt, vor fi cumpărați la bucată și asta va costa scump în primul rând pe români. Și de aceea noi credem că este un experiment periculos, ce nu trebuie făcut", a declarat Dominic Fritz pentru Știrile Pro TV.

Prin „orfani ai Parlamentului", Fritz se referă la parlamentarii care nu mai sunt afiliați niciunui partid și care, în lipsa unei majorități clare, ar putea reprezenta rezerva de voturi pentru susținerea guvernului propus de Veștea.

Liderul USR sugerează că aceste voturi nu ar fi obținute prin convingere politică, ci prin alte mijloace - o aluzie la tranzacții de natură politică sau materială.

Fritz, după întâlnirea cu Bolojan și Hunor: „Trebuie să ne obișnuim cu ideea unui guvern minoritar"

Dominic Fritz a confirmat că a avut o întâlnire privată cu președintele PNL, Ilie Bolojan, și cu președintele UDMR, Kelemen Hunor. Deși nu a dezvăluit detaliile discuțiilor, Fritz a transmis că USR este pregătit să guverneze și a conturat o direcție clară: un guvern minoritar format din cele trei partide.

„A fost o întâlnire privată în care bineînțeles că am împărtășit analizele noastre. Ce pot să vă spun despre mine și despre noi este că, da, USR ar vrea să continue să livreze rezultate așa cum au făcut-o miniștrii USR în ultimul an. Și de aceea noi suntem, stăm la dispoziție pentru un guvern minoritar. Orice formă majoritară cred că vedem acuma este iluzorie și tocmai de aceea cred că trebuie să ne obișnuim cu ideea unui guvern minoritar. Și cred că USR, PNL și UDMR ar putea forma un astfel de guvern", a spus Fritz.

În prezent, premierul desemnat Adrian Veștea se chinuie să găsească o majoritate stabilă în actualul Parlament, liberalul mergând la negocierile politice inclusiv cu liderul PSD Marian Neacșu.

USR, disponibil să guverneze, dar decizia nu depinde doar de partid

Întrebat dacă un guvern minoritar USR-PNL-UDMR ar presupune că președintele Nicușor Dan să le dea „mână liberă" celor trei partide, Fritz a recunoscut că decizia finală nu aparține exclusiv USR, dar a subliniat că partidul său și-a dovedit seriozitatea și este pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării.

„Păi, bineînțeles că s-au încercat alte variante, care nu au reușit. Cel puțin așa cred eu, cu guvernul Veștea. Eu doar pot să spun despre USR că suntem responsabili, că stăm la dispoziție, putem să livrăm pentru români. Am dovedit acest lucru. Dar bineînțeles că nu depinde doar de noi", a afirmat liderul USR.

Afirmația reflectă atât disponibilitatea USR de a intra la guvernare, cât și o anumită prudență față de un scenariu ale cărui detalii depind de deciziile altor actori politici, inclusiv ale președintelui.

Ușa spre PSD, închisă după gestul de a da jos guvernul alături de AUR

Cât privește posibilitatea unui nou acord de guvernare cu PSD, liderul USR a respins-o categoric, invocând decizia social-democraților de a vota alături de AUR împotriva guvernului anterior.

„Decizia pe care a luat-o PSD, în deplină cunoștință de cauză a fost una foarte clară de a forma o majoritate cu AUR. Și de aceea nu văd de ce acum să ne abatem de principiile pe care le-am formulat foarte deschis, adică să nu mai formăm o majoritate guvernamentală cu PSD", a declarat Fritz.

Întrebat dacă o eventuală schimbare a conducerii PSD ar putea schimba această poziție, liderul USR a evitat să dea un răspuns clar.

„Haideți să vedem ... nu știu, o astfel de ipoteză, și atunci analizăm. Dar încă o dată, gestul PSD de a da jos un guvern responsabil, împreună cu AUR, a fost iresponsabil și nu poate să rămâne fără consecințe", a mai spus Dominic Fritz.