O bătrână de 94 de ani, dată dispărută de fiul ei, a petrecut 3 zile într-o pădure din Botoșani. Plecase la cules de ciuperci

Femeia plecase la cules de ciuperci și urzici, dar nu s-a mai întors. Zeci de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și voluntari au pornit să o caute.

Cei doi câini care o însoțeau au ajutat-o pe bătrână să reziste în nopțile friguroase și au apărat-o de sălbăticiuni, spun salvatorii.

Bătrâna a plecat de acasă sâmbătă la amiază, iar camera de supraveghere montată în gospodărie a surprins momentul în care a ieșit pe poartă, cu o sacoșă în mână. Au urmat-o și doi dintre câinii pe care îi crește în curte.