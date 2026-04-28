O bătrână de 94 de ani, dată dispărută de fiul ei, a petrecut 3 zile într-o pădure din Botoșani. Plecase la cules de ciuperci

Femeia plecase la cules de ciuperci și urzici, dar nu s-a mai întors. Zeci de polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră și voluntari au pornit să o caute.
Cei doi câini care o însoțeau au ajutat-o pe bătrână să reziste în nopțile friguroase și au apărat-o de sălbăticiuni, spun salvatorii.
Bătrâna a plecat de acasă sâmbătă la amiază, iar camera de supraveghere montată în gospodărie a surprins momentul în care a ieșit pe poartă, cu o sacoșă în mână. Au urmat-o și doi dintre câinii pe care îi crește în curte.
Fiul pensionarei a sunat la 112, când a văzut că femeia nu s-a întors acasă. Zeci de forțe de ordine și voluntari au plecat să o caute și au luat la pas 300 de hectare, pe teren accidentat.
Delia Neniscu, purtător de cuvânt IPJ Botoșani: „După 2 zile de căutări intense și un efort comun al structurilor Ministerului Afacerilor Interne și voluntari, femeia de 94 de ani, dispărută din localitatea Concești, a fost găsită în viață într-o pădure, la aproximativ 5 km de casă. Aceasta era conștientă și a fost preluată de către un echipaj medical pentru evaluarea stării de sănătate, ulterior urmând a se întoarce la domiciliul său.”
Bătrâna a rezistat în sălbăticie fără apă și mâncare, apărată de cei doi câini pe care i-a crescut de când erau pui.
Femeia le-a spus polițiștilor că s-a rătăcit și nu a mai reușit să găsească drumul spre casă.