„Evoluțiile dintr-o altă țară europeană sunt destul de îngrijorătoare — evoluțiile din România. Ați văzut că a fost prezentată acum o moțiune de cenzură de familia socialistă, împreună cu AUR, astfel încât ambele partide de pe partea stângă, împreună cu actualul partener de guvernare și cu partidul populist din România, inițiază o moțiune de cenzură comună împotriva unui guvern pro-european și a premierului Ilie Bolojan”, a precizat Manfred Weber într-o conferință de presă susținută la Strasbourg.

Deficit bugetar mare

Oficialul european a subliniat că România se confruntă cu „o situație foarte dificilă”, menționând un deficit bugetar estimat la aproximativ 6–7% din PIB.

„Am avut discuții cu el. Am vorbit cu el la telefon despre aceste evoluții. Și știți, România se află într-o situație foarte dificilă, cu un deficit public ridicat, în jur de 6-7%, ceva de genul acesta. Deci este un deficit mare. Iar Comisia Europeană, Valdis Dombrovskis și alții sunt foarte interesați ca acest guvern să continue calea reformelor. De aceea, sunt cu adevărat îngrijorat. Văd foarte multe motive de îngrijorare în faptul că socialiștii se distanțează acum de schimbările necesare din România, de lucrurile care trebuie făcute, și se aliniază, mai ales în această moțiune de cenzură, cu forțele populiste din România”, a mai transmis Manfred Weber.

Președintele PPE a cerut explicații din partea acestora, întrebând retoric de ce ar pune sub semnul întrebării un guvern pe care îl consideră „pro-european și de succes”.

„Cred că socialiștii trebuie să răspundă la câteva întrebări. Și, dacă îmi permiteți să spun asta, eu sunt întrebat mereu despre orice fel de aliniere cu dreapta. Cred că și socialiștii ar trebui acum să răspundă la întrebări: de ce pun sub semnul întrebării un guvern pro-european de succes?", a mai declarat el.

Demers politic în România

Liderii PSD și AUR, Marian Neacșu și Petrișor Peiu, au anunțat luni dimineață că formațiunile politice pe care le reprezintă au început demersurile comune pentru inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

De asemenea, după acest anunț, președintele AUR George Simion a precizat că moțiunea de cenzură va fi depusă după ce vor fi strânse cel puțin 233 de semnături ale parlamentarilor.

În prezent, în Parlament sunt 463 de aleşi (330 deputaţi şi 133 senatori), astfel că majoritatea absolută de 233 de voturi poate decide soarta Executivului.

„În urma mai multor discuţii între conducerile partidelor noastre s-a decis ca eu şi domnul Perişor Peiu (n. red. liderul senatorilor AUR) să ne ocupăm de partea tehnică a unei moţiuni de cenzură comune. Este un lucru exclusiv tehnic. Abordarea politică va fi probabil explicitată în cursul acestei zile, de către preşedinţii de partide. Aşa cum cunoaşteţi, noi avem la ora 14.00 un BPN în care se va lua decizia finală”, a declarat social-democratul Marian Neacşu, fost vicepremier în Guvernul lui Ilie Bolojan.

La rândul său, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a explicat că, împreună cu PSD, partidul său face „un demers comun” de redactare a unei moţiuni de cenzură pentru a fi dezbătută în Parlament „undeva la începutul lunii mai”, cu scopul demiterii Guvernului Bolojan.

„Cele două partide vor avea şedinţe în forurile de conducere şi veţi avea şi reacţii, şi abordări, şi explicaţii politice undeva în această după-amiază, deocamdată, în spiritul transparenţei, noi vă anunţăm că am declanşat demersul tehnic de a scrie acea moţiune”, a precizat Peiu.

Marian Neacșu, fost vicepremier PSD în Guvernul Bolojan: ”Colegii parlamentari din toate partidele care au propuneri de text și care să susțină prin semnătură sunt bineveniți”.

Petrișor Peiu: ”Nu e niciun pact cu PSD, deocamdată este o discuție comună pentru a nu risca să avem două moțiuni și să cadă amândouă. Deocamdată avem această discuție, să vedem după ce o finalizăm ce urmează”.

Petrișor Peiu: ”Nu am discutat absolut nimic despre guvernare”.

Președintele AUR: Pe 5 mai am putea avea un vot pentru ”debarcarea” Guvernului Bolojan!

După anunțul făcut de Neacșu și Peiu, și președintele AUR, George Simion, a susținut o declarație de presă în care a vorbit despre această inițiativă parlamentară comună, PSD și AUR, care vrea să-l demită pe ilie Bolojan.

”Decizia AUR este de a da jos Guvernul Bolojan. În acest sens vom iniția alături de celelalte partide care semnează moțiunea de cenzură, și aici mă refer la toate formațiunile și la toți parlamentarii interesați, în momentul în care vom avea strânse minim 233 de semnături, moțiunea de cenzură va fi depusă. Și dacă totul merge conform planului stabilit, pe data de 5 mai vom avea un vot pentru debarcarea Guvernului Bolojan.”, a spus Simion.

AUR: ”Depunem această moțiune și pentru a opri vânzarea activelor strategice ale românilor”

În discursul său, președintele AUR s-a referit și la planul Guvernului Bolojan de reformare a companiilor de stat care înregistrează pierderi.

De altfel, acest subiect a devenit unul dintre principalele motive de ceartă dintre premierul Ilie Bolojan și liderul social-democraților Sorin Grindeanu. PSD s-a opus ferm planurilor de privatizare celor 22 de companii de stat vizate de Guvern și, astfel, și-a anunțat plecarea din coaliția de guvernare. Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că „ne vinde țara” și chiar s-au gândit la o lege ca să „apere” ei companiile de stat.

Şi premierul Ilie Bolojan a declarat că este în lucru o listă de companii care ar putea fi listate la bursă, prin vânzarea de pachete minoritare de acţiuni, în funcţie de profilul fiecăreia.

Acum, George Simion a anunțat că moțiunea de cenzură vizează și acest plan al premierului Bolojan.

”Depunem această moțiune și pentru a opri vânzarea activelor strategice ale românilor. Domnul Bolojan, domnul Nicușor Dan sau vreun alt domn care nu au susținere populară sau care și-au trădat alegătorii, nu au dreptul să vândă Hidroelectrica și vom face orice stă în puterile noastre pentru a opri vânzarea activelor strategice profitabile. Vedem din partea acestui Guvern promisiuni de care nu se ține. A spus că vor reduce cheltuielile statului. Cheltuielile cu aparatul bugetar în 2025 au fost la fel, nu au scăzut față de 2024, deși pensiile au fost înghețate, deși avem inflație, deși avem deficit bugetar. Așadar, AUR va depune în cel mai scurt timp și mâine, dacă se vor strânge minim 233 de semnături, o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan”, a mai spus George Simion.