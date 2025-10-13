Încă o moțiune depusă de AUR. Ministrul Agriculturii, al patrulea membru al Guvernului Bolojan vizat

13-10-2025 | 16:41
Florin Barbu
Agerpres

Parlamentarii AUR au anunțat depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, la Camera Deputaților.

Mihai Niculescu

Deputatul formațiunii, Călin Matieș, a motivat această decizie prin nemulțumirea AUR față de modul în care ministrul a gestionat solicitările fermierilor în urma grevei din anul precedent.

Matieș a precizat că din cele 14 puncte revendicate de fermieri, ministrul a tratat cu indiferență opt, trei au fost abordate superficial, iar trei au fost rezolvate de Uniunea Europeană. 

„Dacă în 2022, înainte ca domnul Barbu să ajungă la conducerea Ministerului Agriculturii, agricultura participa la PIB-ul României cu 4,5%, în 2023 deja scade cu 0,6 procente, la 3,9%, în 2024 cu 3,2%, iar anul acesta, în primele şase luni, participarea agriculturii la creşterea PIB-ului este zero. De aceea, suntem obligaţi să depunem o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii. Nu este împotriva unei persoane, nu este împotriva unui partid, este împotriva coaliţiei, pentru că din acest dezastru asupra economiei româneşti, asupra agriculturii, coaliţia are ultimul cuvânt de spus. De aceea nu ne ducem către un partid sau o persoană anume, ci împotriva acestei coaliţii", a spus Matieș.

Matieș a mai menționat că dintre cele 15 centre regionale promise pentru susținerea fermierilor în vânzarea și procesarea produselor, niciunul nu a fost realizat, iar fermierii continuă să vândă marfa în condiții improprii.

Florin Barbu
Florin Barbu - aviz favorabil pentru funcţia de ministru al Agriculturii. ”Vom produce 1,5 milioane de purcei anul viitor”

„Zero! Zero! Atât a realizat domnul Florin Barbu sau Ministerul Agriculturii. Şi, în continuare, ţăranul român sau fermierul, sau legumicultorul, sau pomicultorul îşi vând marfa pe marginea şanţului, în vânt şi ploaie. De aceea, astăzi, noi depunem o moţiune de cenzură împotriva ministrului Agriculturii, domnului Florin Barbu" a spus deputatul AUR.

Aceasta este a patra moțiune simplă depusă de AUR împotriva unui membru al Guvernului Bolojan. Moțiunea vine în contextul în care luni Senatul votează o moțiune similară împotriva ministrului USR al Economiei, Radu Miruță.

Sursa: Pro TV

