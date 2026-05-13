"Astăzi ne reunim în cadrul acestei ceremonii solemne pentru a celebra Ziua Solidarităţii şi Prieteniei dintre România şi Statul Israel. Acesta este mai mult decât un simplu eveniment diplomatic formal; este o recunoaştere importantă a unei legături construite de-a lungul deceniilor printr-o istorie comună, respect reciproc şi un angajament neclintit faţă de valorile democratice", a declarat preşedintele Senatului, în şedinţa plenului reunit al celor două Camere.

Abrudean a arătat că "România şi Israel sunt legate printr-o punte invizibilă, dar indestructibilă, construită de comunitatea evreiască vibrantă, care ne-a îmbogăţit cultura timp de secole, precum şi de sutele de mii de israelieni de origine română, care reprezintă în continuare o legătură vie între naţiunile noastre".

"Solidaritatea nu este un concept valabil doar în vremuri bune. Ea este pusă la încercare în cele mai dificile momente. Astăzi, ne reafirmăm sprijinul ferm pentru dreptul Israelului la securitate şi pace. România rămâne un partener hotărât în combaterea antisemitismului şi în păstrarea memoriei Holocaustului, asigurându-se că lecţiile trecutului ne ghidează acţiunile prezentului", a subiniat Abrudean.

Preşedintele Senatului a mai spus că democraţia şi libertatea trebuie apărate cu curaj şi unitate.

"Asistăm la o revenire îngrijorătoare a discursurilor extremiste, a antisemitismului şi a formelor de radicalizare care urmăresc să divizeze societăţile din interior. Aceste evoluţii nu apar peste noapte şi nu pot fi ignorate sau subestimate. De aceea, trebuie să avem permanent în vedere două lucruri: Democraţia nu trebuie să capituleze niciodată în faţa extremismului şi nu trebuie să permitem niciodată ca ura să devină un limbaj normal în spaţiul public", a arătat Mircea Abrudean.

Preşedintele Senatului a mai spus că mediul actual de securitate este mai complex decât în orice alt moment din ultimele decenii şi este marcat nu doar de riscurile tradiţionale, ci şi de ameninţări hibride, provocări cibernetice şi forme de instabilitate aflate într-o continuă evoluţie.

"În acest context, România şi Israel au dezvoltat un parteneriat pragmatic, bazat pe încredere şi orientat spre rezultate concrete. Fie ca această zi să reprezinte o reînnoire a angajamentului nostru: ca România şi Israel să continue să fie alături una de cealaltă, nu doar ca aliaţi, ci ca adevăraţi prieteni, dedicaţi unei lumi a păcii, inovaţiei şi demnităţii umane împărtăşite", a menţionat Abrudean.