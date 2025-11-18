De ce scapă mai ieftin hoții de lemn. O lege veche de 8 ani subevaluează prejudiciile, spune ministrul Mediului

Stiri actuale
18-11-2025 | 08:51
padure taiata
Shutterstock

Preţul mediu luat folosit pentru calcularea prejudiciilor cauzate de tăierile ilegale de lemn este, astăzi, de 164 de lei, deşi tariful mediu pentru un metru cub de lemn se situează la 272 de lei, susține Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

autor
Adrian Popovici

„Ştiţi cum se calculează prejudiciile în dosare pe tăieri ilegale? Se înmulţesc metri cubi de lemn tăiaţi ilegal cu preţul mediu pentru un metru cub. Ştiţi care e preţul mediu luat în calcul de autorităţi pentru calcularea acestor prejudicii? 164 de lei. Asta deşi preţul mediu real este mult mai mare de ani de zile. Şi, uite aşa, ajung unii infractori să fie consideraţi că au produs prejudicii mult mai mici decât cele reale. Bine, bine dar cum se stabileşte care e preţul mediu pentru un metru cub de lemn luat în calcul în astfel de cazuri de autorităţi? Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are această datorie prin lege pe care trebuie să o iniţieze. De 8 ani această lege nu a mai fost updatată, deşi preţul mediu pentru un metru cub de lemn, conform datelor de la INS, este de 272 de lei”, a subliniat Buzoianu.

Ministra Mediului a precizat că zilele acestea va publica proiectul de lege care să prezinte preţul mediu real.

„Ca să recunoască toate autorităţile preţul mediu real pentru un metru cub de lemn şi să folosească această sumă când calculează prejudicii. Hai că se poate să plătească cei care ne jefuiesc pădurile”, a transmis Diana Buzoianu. 

Citește și
lemne foc
Românii vor plăti mai mult pentru lemne în această iarnă. Este posibil ca și vremea să fie mai geroasă și cu multă zăpadă
Becali a găsit vinovatul, după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Sursa: Agerpres

Etichete: hoti de lemne, Diana Buzoianu,

Dată publicare: 18-11-2025 08:33

Articol recomandat de sport.ro
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"
Citește și...
Doi polițiști din Argeș au fost reținuți pentru că ar fi protejat hoții de lemne. Unul dintre ei ar fi luat mită de 8 ori
Stiri actuale
Doi polițiști din Argeș au fost reținuți pentru că ar fi protejat hoții de lemne. Unul dintre ei ar fi luat mită de 8 ori

Doi polițiști din Argeș au fost reținuți pentru că ar fi protejat mai mulți indivizi care obișnuiau să fure lemne din fondul forestier al statului. În ultimele luni, unul dintre subofițeri ar fi luat mită de 8 ori, spun anchetatorii.

Românii vor plăti mai mult pentru lemne în această iarnă. Este posibil ca și vremea să fie mai geroasă și cu multă zăpadă
Stiri Sociale
Românii vor plăti mai mult pentru lemne în această iarnă. Este posibil ca și vremea să fie mai geroasă și cu multă zăpadă

Românii care își încălzesc locuințele cu lemne vor plăti în această iarnă ceva mai mult decât anul trecut. Prețul lemnului a rămas la același nivel, însă transportul s-a scumpit cu peste 10 procente.  

Răzbunare diabolică. Ce i-au făcut unui pădurar din Suceava doi bărbați pe care nu i-a lăsat să fure lemne
Stiri actuale
Răzbunare diabolică. Ce i-au făcut unui pădurar din Suceava doi bărbați pe care nu i-a lăsat să fure lemne

Doi bărbaţi din judeţul Suceava au fost arestaţi preventiv, fiind suspectaţi că, la începutul lunii iunie, au dat foc sediului unui canton silvic, în incendiu murind mai multe animale care aparţineau pădurarului.

 

Recomandări
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos
Stiri actuale
Trei scenarii luate în calcul de autorități dacă nava cu GPL care arde în portul Ismail va exploda. Primul, cel mai periculos

Pericolul nu a trecut încă, la granița României. Sunt mai bine de 24 de ore de când petrolierul încărcat cu mii de tone de GPL arde necontrolat, lângă portul Ismail din Ucraina.

Becali a găsit vinovatul, după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”
Stiri Economice
Becali a găsit vinovatul, după cheltuielile nejustificate ale FCSB: „E idiot”

Softul Fiscului l-a prins în off-side pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF, pentru restanțe la bugetul de stat.

Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele
Stiri Sanatate
Un echipament de 3 milioane lei pentru reducerea infecțiilor nosocomiale stă nefolosit la Ploiești. Care sunt motivele

Un sistem modern de climatizare și ventilare zace nefolosit de anul trecut, la Spitalul de Pediatrie din Ploiești.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Noiembrie 2025

46:25

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Noiembrie 2025

01:31:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Noiembrie 2025

01:45:13

Alt Text!
Romania, te iubesc!
În slujba binelui

41:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28