De ce scapă mai ieftin hoții de lemn. O lege veche de 8 ani subevaluează prejudiciile, spune ministrul Mediului

Preţul mediu luat folosit pentru calcularea prejudiciilor cauzate de tăierile ilegale de lemn este, astăzi, de 164 de lei, deşi tariful mediu pentru un metru cub de lemn se situează la 272 de lei, susține Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

„Ştiţi cum se calculează prejudiciile în dosare pe tăieri ilegale? Se înmulţesc metri cubi de lemn tăiaţi ilegal cu preţul mediu pentru un metru cub. Ştiţi care e preţul mediu luat în calcul de autorităţi pentru calcularea acestor prejudicii? 164 de lei. Asta deşi preţul mediu real este mult mai mare de ani de zile. Şi, uite aşa, ajung unii infractori să fie consideraţi că au produs prejudicii mult mai mici decât cele reale. Bine, bine dar cum se stabileşte care e preţul mediu pentru un metru cub de lemn luat în calcul în astfel de cazuri de autorităţi? Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are această datorie prin lege pe care trebuie să o iniţieze. De 8 ani această lege nu a mai fost updatată, deşi preţul mediu pentru un metru cub de lemn, conform datelor de la INS, este de 272 de lei”, a subliniat Buzoianu.

Ministra Mediului a precizat că zilele acestea va publica proiectul de lege care să prezinte preţul mediu real.

„Ca să recunoască toate autorităţile preţul mediu real pentru un metru cub de lemn şi să folosească această sumă când calculează prejudicii. Hai că se poate să plătească cei care ne jefuiesc pădurile”, a transmis Diana Buzoianu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













